Jak nafotit ohňostroj

Konec roku už pomalu klepe na dveře. Ať už byl tento rok jakýkoliv, s jedním můžete každoročně počítat – s oslavami Nového roku a salvou barevných ohňostrojů, které odstartují ihned s úderem půlnoci. Jestliže byste rádi daný okamžik zachytili a měli tak krásnou vzpomínku, pak je tento článek přímo pro vás. Pojďme si totiž něco říci o tom, jak s pomocí iPhonu co možná nejlépe nafotit silvestrovský ohňostroj.
Než se pustíte do akce, učiňte domácí úkol — zajistěte, že je ve vašem telefonu dostatek volného místa. Majitelé novějších iPhonů s větším úložištěm možná problém nemají, ale pokud máte starší model (např. 16 GB či 32 GB), situace může být jiná.
- Přejděte do Nastavení → Obecné → Úložiště: iPhone a zkontrolujte, jaká aplikace či data zabírají nejvíce místa.
- Odstraňte nepotřebné aplikace nebo vyčistěte jejich data.
- Smažte staré fotografie či videa, které už nepotřebujete — abyste nebyli v situaci, kdy bude úložiště plné právě v momentu „ohňostroje“.
Tímto jednoduchým krokem zajistíte, že vás telefon při focení nezradí kvůli nedostatku místa — což by byla opravdu škoda.
Stabilizace jako klíč
Dalším nezbytným krokem je stabilizace. Ohňostroj je dynamická a zároveň tmavá scéna, která snadno odhalí sebemenší chvění ruky. Nejlepším řešením je proto stativ – malý stolní, klasický tripod nebo flexibilní stativ, který můžete upevnit na zábradlí. Pokud stativ nemáte, opřete iPhone alespoň o pevný povrch. Ideální je také vyhnout se přímému dotyku telefonu při focení – i drobné klepnutí na displej totiž může fotku rozmazat. Lepší je použít dálkovou spoušť, sluchátka s ovladačem nebo Apple Watch, přes které lze snímek spustit vzdáleně.
Fotogalerie
Správné nastavení
Když už máte telefon připravený, věnujte pár vteřin nastavení fotoaparátu. Vypněte blesk – ten by ve tmě scénu jen oslnil a výsledný snímek by působil ploše. Stejně tak zapomeňte na digitální přiblížení, které výrazně snižuje kvalitu fotografie. Pokud chcete záběr přiblížit, raději se přesuňte blíže nebo fotku později ořízněte. Dále je dobré uzamknout expozici a ostření. Na iPhonu toho docílíte tak, že podržíte prst na místě, kam chcete zaostřit, dokud se neobjeví hláška AE/AF VYPNUTO. Poté jemným tahem prstu dolů snižte expozici – tím potlačíte přepaly a zachytíte realističtější barvy světel.
Fotogalerie #2
Správně se dívat
Vyplatí se myslet i na samotnou kompozici. Najděte si místo s volným výhledem na oblohu, ideálně takové, kde vám nebudou překážet lampy ani kouř. Zkuste do záběru dostat i kousek krajiny nebo městské siluety – výsledný snímek pak bude působit mnohem dynamičtěji než pouhý výbuch světla na černém pozadí. Foťte raději na šířku a sledujte, jak se ohňostroj rozvíjí – první výbuchy bývají často slabší, zatímco ty závěrečné přinášejí nejzajímavější barvy a kompozice.
Spěchejte pomalu
Jakmile začne samotná show, držte se jednoduchého pravidla: fotit méně, ale promyšleně. Namísto neustálého mačkání spouště využijte sekvenční režim – ten pořídí sérii snímků během pár sekund a vy si pak můžete vybrat ten nejlepší. Na iPhonech 11 a novějších se tento režim spouští tažením prstu doleva po ikoně spouště. Pokud používáte starší model, stačí tlačítko podržet. Nebojte se vyzkoušet i krátké video, případně Live Photo – ohňostroj je přece i otázkou pohybu a zvuku.
A co potom?
Po skončení ohňostroje si dejte pár minut na rekapitulaci. Projděte snímky a vyberte ty nejpovedenější. V aplikaci Fotky nebo jiném editoru můžete mírně upravit kontrast, zvýšit sytost barev nebo zjasnit tmavé části. Jen to nepřehánějte – kouzlo ohňostroje spočívá právě v jemných přechodech světla a tmy. Pokud se chystáte fotku sdílet, nezapomeňte ji oříznout do vhodného formátu – třeba 4:5 pro Instagram nebo na šířku pro Facebook.
Focení ohňostroje na mobilu je kombinací techniky a trpělivosti, ale především radosti z okamžiku. Nebojte se experimentovat, zkoušejte různé úhly i expozice a hlavně – užijte si tu chvíli.