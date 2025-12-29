Jak na iPhonu přizpůsobit akce postranního tlačítka

Postranní tlačítko na iPhonu patří mezi základní prvky každodenního ovládání – slouží k zamykání zařízení, aktivaci Siri nebo vypnutí telefonu. V iOS 18 a novějším však Apple rozšiřuje možnosti jeho využití a umožňuje uživatelům detailně přizpůsobit jeho chování. Ať už dáváte přednost hlasovému ovládání, chcete se vyhnout náhodnému spuštění Siri, nebo toužíte po minimalistickém nastavení, operační systém iOS vám dává do ruky nástroje, jak ovládání iPhonu upravit na míru. V tomto článku se podíváme, jak jednoduché je změnit funkci postranního tlačítka tak, aby přesně odpovídala vašim potřebám.
Ačkoliv většina uživatelů vnímá postranní tlačítko jako samozřejmý způsob uzamčení obrazovky, jeho možnosti tím zdaleka nekončí. Apple v iOS 18 umožňuje uživatelům detailně upravit, co se má stát při jeho delším stisku. Díky tomu si mohou přizpůsobit ovládání nejen ti, kteří preferují jiné způsoby interakce se systémem, ale i uživatelé se specifickými potřebami v oblasti zpřístupnění. Ať už chcete rychle aktivovat Siri, ovládat zařízení hlasem nebo žádnou akci neprovádět, nastavení je nyní na dosah několika klepnutí.
Jak přizpůsobit akce postranního tlačítka v iOS 18
Chování postranního tlačítka lze změnit přímo v nastavení Zpřístupnění:
- Otevřete aplikaci Nastavení na svém iPhonu.
- Přejděte do sekce Zpřístupnění.
- V části Mobilita klepněte na možnost Postranní tlačítko.
- Zde si můžete zvolit, jakou akci má iPhone provést při delším stisknutí tlačítka.
Možnost přizpůsobit chování postranního tlačítka je drobnou, ale důležitou novinkou, kterou Apple v iOS 18 zpřístupnil všem uživatelům. Nezáleží na tom, zda chcete ovládat iPhone bez použití rukou, eliminovat náhodné spuštění Siri, nebo si jen přizpůsobit zařízení podle vlastního stylu – nové možnosti nastavení vám to umožní snadno a rychle. Tímto krokem Apple opět potvrzuje, že personalizace a přístupnost patří mezi klíčové priority jeho ekosystému.