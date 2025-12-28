iPhone Air ve slevě! Nejkrásnější telefon roku je na MP.cz levnější a navíc se 3letou zárukou zdarma

Komerční sdělení: Oslovil vás na podzim představený iPhone Air, ale jeho cena vám přišla příliš vysoká? Pak pro vás máme naprosto vynikající zprávu. U Mobil Pohotovosti totiž nyní běží parádní akce, díky které můžete iPhone Air v jakékoliv barvě získat jednak podstatně levněji a jednak se 3letou zárukou zcela zdarma. Je tedy rozhodně o co stát – tím spíš, když se bavíme o nejhezčím telefonu letoška a zároveň o jednom z nejhezčích iPhonů všech dob.
Není to však jen parádní design, kterým dokáže iPhone Air zaujmout. Potěší u něj totiž třeba i velmi kvalitní přední i zadní fotoaparát, kdy ten přední zaručuje skvělá selfie videa i fotky v rozlišení 18MPx. Vzadu pak naleznete velmi kvalitní 48MPx širokoúhlý fotoaparát, který vám umožní zachytit vaše okolí v mimořádné kvalitě. Když k tomu všemu přidáme supervýkony čip A19 Pro, který je jen o představu v rámci GPU o 70 % rychlejší než čip v iPhone 14 Pro, či ochrannou vrstvu Ceramic Shield chránící předek i zadek telefonu před poškrábáním, dostáváme kombinaci, která zkrátka musí chutnat každému. A jelikož se zde není třeba obávat ani výdrže baterie, která je jako již tradičně celodenní, můžete si být u tohoto telefonu jisti, že nezaujme jen designem, ale i svou využitelností.
A o to víc potěší, že jej lze nyní na Mobil Pohotovosti zakoupit s parádní 15% slevou, díky které vychází jen na 25 490 Kč namísto původních 29 990 Kč. Od obchodu k němu navíc dostanete 3 roky záruky zdarma a pokud nakupujete na IČO, pak se můžete těšit na 2 roky záruky namísto standardního jednoho roku. Jedná se tedy o nabídku, která se zkrátka neodmítá!
