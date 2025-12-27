Co dělat, když se vám iPhone v mrazivém počasí vypne

Přestože zimy u nás bývají spíše mírné, i vám se možná už někdy stalo, že vám v chladném počasí iPhone vypověděl službu. V zimě se i Eiffelova věž zmenší o několik centimetrů – kov se totiž vlivem chladu smršťuje. A podobně reaguje i váš iPhone, jen s tím rozdílem, že místo změny tvaru se může prostě vypnout. Důvodem je kombinace kovového těla, tenké konstrukce a hlavně citlivé lithium-iontové baterie, která chlad nesnáší. Co přesně se děje a jak tomu předejít?
Proč se iPhone v mrazu vypíná
V mrazu klesá schopnost baterie vést elektrický proud – ionty se pohybují pomaleji a vnitřní odpor roste. Telefon tak není schopen zajistit dostatečné napětí pro běžný provoz, a i když ukazuje třeba 25 % kapacity, může se náhle vypnout. Podle Applu je ideální provozní teplota iPhonu 0–35 °C. Už kolem nuly se může projevit pokles výkonu a rychlejší vybíjení. Jakmile se teplota dostane pod tento rozsah, zařízení se automaticky vypne, aby se předešlo poškození baterie.
Chlad ovlivňuje všechny iPhony, ale starší modely trpí více. Jejich baterie už ztratily část původní kapacity a hůře zvládají náročnější odběr energie. Pokud má váš iPhone maximální kapacitu baterie pod 80 %, může se v zimě vypínat i při vyšších teplotách než nové modely.
Fotogalerie
Co dělat, když se iPhone vypne
Nejhorší, co můžete udělat, je položit „zmrzlý“ iPhone na topení nebo ho zapojit do nabíječky. Náhlé teplotní změny mohou způsobit kondenzaci uvnitř přístroje a tím i trvalé poškození. Místo toho ho nechte pomalu zahřát na pokojovou teplotu – třeba v kapse u bundy nebo na stole v teplé místnosti. Po 10–15 minutách se většinou sám probudí. Pokud ne, připojte ho k nabíječce až poté, co se ohřeje.
Jak předejít vypínání iPhonu v mrazu
- Udržujte ho v teple: Noste iPhone co nejblíže tělu, ideálně v kapse pod bundou.
- Používejte obal: Silikonové nebo kožené pouzdro zpozdí ochlazení zařízení.
- Nechte ho nabitý: Vyšší úroveň nabití pomáhá baterii lépe odolávat chladu.
- Nevystavujte ho mrazu dlouhodobě: Nenechávejte iPhone v autě ani v tašce na mrazu.
- Zvažte výměnu baterie: Pokud je její kapacita nízká, zimní výpadky se budou zhoršovat.
Když se váš iPhone v mrazu vypne, není to závada – je to obranná reakce baterie. Jakmile se zařízení ohřeje, začne fungovat zcela normálně. Abyste těmto situacím předešli, držte telefon v teple, používejte ochranné pouzdro a dbejte na dobrý stav baterie. Až příště váš iPhone odmítne spolupracovat při -5 °C, nepanikařte – chce si jen na chvíli dát pauzu od zimy.