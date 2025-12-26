Zavřít reklamu

Mobil Pohotovost spustila povánoční výprodej! Zlevnily iPhony, Samsungy a mnoho dalšího

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Komerční sdělení: Přestože Vánoce stále pokračují a pro mnohé z nás budou neformálně pokračovat vlastně až do návratu do pracovních či studijních kolejí v příštím roce, přední prodejce elektroniky a doplňků Mobil Pohotovost právě spustila povánoční s dopravou zdarma. Ten navíc nepřináší jen výrazné slevy, ale taktéž vysoké výkupní bonusy k elektronice či záruku 3 roky zcela zdarma, která je taktéž dostupná u vybraných produktů. A že je z čeho vybírat! Tím spíš, když se do slevy dostalo mnoho Apple produktů.

iPhone 16e LsA 3

Pokud jste pod stromečkem našli peníze, pak by se vám mohly hodit například na nákup některého ze zlevněných iPhonů, Apple Watch, iPadů, Maců, ale i drobnějších produktů. Do slevy se ale dostala třeba i mnohá sluchátka či reproduktory v čele s AirPods, které jsou k Apple produktům doslova jako stvořené. Mějte však na paměti, že skladové zásoby Mobil Pohotovosti nejsou neomezené a tedy s nákupem raději příliš neotálejte. V opačném případě byste totiž mohli o možnost výhodné koupě přijít.

Kompletní nabídku výprodeje naleznete zde

