Jak fotit co nejhezčí vánoční fotky na iPhone

Vánoce jdou ruku v ruce s vánočním osvětlením, to ví přece každý. Téměř každého někdy napadlo si svůj hezky nazdobený domov zachytit fotoaparátem, přičemž ne každému se to povede správně. Focení v takových světelných podmínkách totiž není vždycky snadné, a proto přicházíme s několika tipy, jak na to.
Čeho se vyvarovat
Novější iPhony nabízí v rámci svého fotoaparátu také takzvaný noční režim. Právě ten vám poslouží skvěle při fotografování osob nebo scén s nedostatkem světla, není však určený pro pořizování fotek vánočního osvětlení. Pokud tedy zvažujete noční režim pro vánoční osvětlení, raději jej vypněte. Po jeho aktivaci je téměř vždy zaručeno riziko přepálených světel, což je přesně něco, co u fotek tohoto typu nechcete.
Pokud venku svítí sluníčko, nebo padají vločky, LED osvětlení je jednou z předních funkcí fotoaparátu. V případě vánočního osvětlení však tuto funkci taktéž nechte vypnutou, hrozí totiž výrazné snížení sváteční atmosféry.
Opatrně zacházejte s teleobjektivem a portrétním režimem. I když vás teleobjektiv přiblíží ke zdroji světla, nedokáže ho zachytit stejně jako širokoúhlý objektiv kvůli menší cloně. To vede k výsledným fotografiím s výrazným šumem. Pokud je to nevyhnutelné, můžete si s takovým snímkem pohrát v postprodukci. Raději nepřehánějte s jasem, raději zvyšte kontrast a v případě, že nezávisíte na barvách, přeměňte fotografii na černobílou. Portrétní režim skvěle funguje za standardních světelných podmínek, při zhoršeném osvětlení vám ale příliš působivé vánoční fotky nevykouzlí.
Fotogalerie
Pozor na odlesky
Obecně platí, že fotografování světel může vyvolat světelné odlesky na objektivu. V některých situacích mohou tyto odlesky přispět k zajímavosti fotografií, ale v jiných případech mohou být nežádoucí, zejména pokud ovlivňují portrétovanou osobu. Jedním z možných řešení je změnit úhel fotoaparátu vzhledem ke zdroji světla. Toto je prakticky jediná možnost, kterou můžete okamžitě provést. V případě nežádoucích odlesků na portrétech můžete také využít retuš v postprodukci. K tomu lze ideálně použít některé aplikace třetích stran – například Touch Retouch.
Fotogalerie #2
Co stojí za vyzkoušení
Pokud se rozhodnete fotografovat noční scénu s vánočním osvětlením v automatickém režimu, existuje jisté riziko, že každý zdroj světla bude vykazovat neestetický záblesk. Ostatní části scény potom nebudou dostatečně tmavé, a budou postrádat prokreslené detaily. Proto se zaměřte na zaostření především na zdroj světla, ať už je to kterýkoli prvek výzdoby.
Upřednostněte zaostření na žárovku či světelnou ozdobu, která je vám nejblíže (na prvek stačí kliknout). Zároveň zkuste snížit expozici potáhnutím ikony slunce směrem dolů. I když tímto krokem celkově zatemníte zbytek scény, lze tento jev následně upravit v rámci dodatečných úprav, přičemž samotná světla zůstanou uchráněna před nežádoucím přepálením.
Fotogalerie #3
A co makro?
Pokud vlastníte iPhone 13 Pro (Max), 14 Pro (Max) nebo novější modely, můžete vyzkoušet funkci makro režimu, která může přinést zajímavé výsledky při zachycování vánočního osvětlení. Nebojte se přiblížit co nejvíce a zachytit drobné detaily. Díky osvětlení okolními světelnými zdroji dosáhnete fascinujících výsledků.
Fotogalerie #4
Pokud se rozhodnete vyzkoušet makro režim, dávejte si pozor na „přepaly“. Na modelech, které jsme zmínili v předchozí větě se režim aktivuje automaticky poté, co se přiblížíte k nějakému objektu. Samozřejmě lze makro režim také ručně deaktivovat a to následně: Nastavení → Fotoaparát a povolte možnost Ovládání režimu makro.