Noční režim na iPhone: 5 tipů a triků, díky kterým jej ovládnete

Noční režim na iPhone je funkce, kterou můžete využít při focení. Jak už název napovídá, tak vám konkrétně má pomoci s vytvářením pěkných snímků v noci či ve špatných světelných podmínkách. Noční režim je konkrétně k dispozici na všech iPhonech 11 a novějších a jeho aktivace probíhá automaticky, a to tehdy, kdy aplikace Fotoaparát detekuje tmu či špatné světelné podmínky. Pokud je Noční režim aktivní, tak při pořízení snímku zůstane delší dobu otevřená závěrka objektivu, díky čemuž snímač pojme více světla. Samotná fotografie se pak ještě dočká softwarového vylepšení a ve finále vznikne snímek, který vypadá naprosto parádně. V tomto článku se podíváme na 5 tipů a triků pro Noční režim na iPhone, které byste měli znát.

Pořád to světlo

Noční režim je sice určený pro focení v noci, každopádně i přesto byste se měli snažit o to, abyste se při focení nacházeli na takovém místě, kde je nejvíce světla. Pokud tedy například fotíte nějaký objekt a víte, že z jiného úhlu jste schopni získat více světla, tak rozhodně tento úhel využijte. Pořád totiž platí, že čím více světla bude mít objektiv k dispozici, tak tím lepší bude výsledný snímek. Rozhodně si tedy nemyslete, že po aktivaci Nočního režimu byste měli jít automaticky do černočerné tmy a pokusit se fotit. Raději tedy horší úhel s lepším světlem než naopak.

Držte pevný postoj

V úvodu tohoto článku jsem zmínil, že při aktivním Nočním režimu zůstane delší dobu otevřená závěrka objektivu, díky čemuž padne na snímač více světla. Konkrétně může být závěrka objektivu otevřená až celé tři sekundy. Během těchto tří sekund je naprosto klíčové, abyste s iPhonem co možná nejméně pohybovali. Pokud totiž se zařízením pohnete, tak bude výsledná fotografie rozmazaná. iPhone má sice k dispozici optickou stabilizaci obrazu, která se zvládne postarat o malé otřesy, o ty velké však nikoliv. Při focení v Nočním režimu tedy zůstaňte nehybně stát a například se zapřete loktem o tělo či o nějaký předmět.

Využijte stativ

Jak už bylo zmíněno výše, tak pro vyfocení dobré fotografie s aktivním Nočním režimem je nutné, abyste drželi pevný postoj – v opačném případě bude fotografie rozmazaná. V některých případech dokáže pomoci, pokud si zapřete ruku, každopádně se může stát, že ani to nepomůže. Rozhodně se tedy nebojte využít nějaké příslušenství v podobě stativu či trojnožky, které vám s vytvořením ostré fotografie ve špatných světelných podmínkách pomůže. A pokud nechcete využít stativ, tak při focení můžete iPhone například položit na nějakou zídku.

Buďte trpěliví

Chcete-li vyfotit dokonalou fotografii pomocí Nočního režimu, tak je nesmírně důležité, abyste byli trpěliví. Je velmi pravděpodobné, že se vám především ze začátku nebude dařit fotografie v Nočním režimu fotit. Rozhodně ale neházejte flintu do žita, jelikož je to pouze o zkušenostech. Snažte se v rámci Nočního režimu fotit více a více. Postupem času si sami začnete všímat toho, že jsou fotografie neustále lepší. Pokud se vám tedy nepodaří nějakou fotografii vyfotit na první pokus, popřípadě ani na druhý, třetí, čtvrtý či pátý, tak se rozhodně nic neděje a snažte se dále. Zanedlouho se vám to zajisté podaří.

Ruční nastavení

Noční režim se aktivuje automaticky tehdy, pokud Fotoaparát rozezná tmu či horší světelné podmínky. V závislosti na rozpoznání pak také automaticky určí čas, po kterou zůstane závěrka objektivu otevřená. Pravdou je, že ve většině případech se Fotoaparát trefí a vybere nejlepší možné nastavení, každopádně pokud už máte nějaké zkušenosti, tak byste měli vědět, že si čas závěrky můžete nastavit také sami. Nejedná se o nic složitého – stačí po aktivaci Nočního režimu klepnout na jeho ikonu, a poté si pomocí posuvníku délku závěrky nastavit. Rozhodně se nebojte jakýmkoliv způsobem experimentovat.