Oslavte Vánoce s levnými klíči Godeal24: Office 2021 Pro za 30,25 € a WinOS se slevou 90 %!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu
Vzhledem k tomu, že Publisher bude v roce 2026 odstraněn z předplatného MS 365, je zajištění verze, která jej obsahuje navždy, chytrým a prozíravým krokem, pokud Publisher ve své práci potřebujete. Ještě zajímavější je, že můžete získat originální aktivační klíč MS s až 90% slevou z oficiálních cen. Stejné licence za nízké ceny dělají z Godeal24 Best Christmas Deals bezkonkurenční výhodnou nabídku. Časově omezená nabídka brzy skončí!
Získejte Office 2021 Pro, plně vybavený profesionální balíček, za neuvěřitelných 30,25 €, což představuje významnou úsporu za legitimní doživotní licenci. MS Office Pro 2021 pro WinOS obsahuje všechny standardní aplikace, které potřebujete k práci: Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a bezplatnou verzi Teams. Všechny vaše potřeby v oblasti zpracování textu, práce s daty, tvorby prezentací a e-mailové komunikace pokryjí aplikace používané po celém světě, takže se nic neztratí v překladu. Naši zákazníci používající Mac mohou využít klasickou, optimalizovanou sílu Office 2021 Home and Business pro Mac za bezkonkurenční cenu 49,99 €. Je ideální pro domácí kanceláře, studenty a firmy, které upřednostňují známé a robustní desktopové aplikace před webovými verzemi. Odbornost Godeal24 vám zaručuje, že dostanete přesně to, za co platíte: oficiální, bezpečný a plně funkční software. Neriskujte se svými nezbytnými nástroji.
Office za bezkonkurenční ceny
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 30.25€
- Office 2021 Pro Plus Key – 2 Keys – 58.5€ (Only 29.25€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 3 Keys – 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- Office 2021 Pro Plus Key – 5 PCs – 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2019 Pro Plus Key – 2 Keys – 46.25€ (Only 23.13€/Key)
- Office 2016 Pro Plus Key – 1 PC – 18.29€
- Office 2024 Home for PC/Mac – 139.99€
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac – 149€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
Windows nebyl dlouho levnější!
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.8€
- Win 11 Professional – 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 53.25€(Only 10.65€ /Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Home – 2 Keys – 24.05€ (Only 12.03€/Key)
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 12.25€
Balíčky Windows + Office za zvýhodněné ceny pro vás (Slevový kód “ SGO62„)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.24€
- Visio Professional 2021 – 1 PC – 22.97€
- Project Professional 2021 – 1 PC – 25.70€
Množstevní slevy na softwarové klíče jsou tu
- Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (Only 25€/Key)
- Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (Only 24€/Key)
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (Only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (Only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (Only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime – 21.99€
Jak zaplatit
- Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!
- Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.
- Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.