Zavřít reklamu

Oslavte Vánoce s levnými klíči Godeal24: Office 2021 Pro za 30,25 € a WinOS se slevou 90 %!

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu

Vzhledem k tomu, že Publisher bude v roce 2026 odstraněn z předplatného MS 365, je zajištění verze, která jej obsahuje navždy, chytrým a prozíravým krokem, pokud Publisher ve své práci potřebujete. Ještě zajímavější je, že můžete získat originální aktivační klíč MS s až 90% slevou z oficiálních cen. Stejné licence za nízké ceny dělají z Godeal24 Best Christmas Deals bezkonkurenční výhodnou nabídku. Časově omezená nabídka brzy skončí!

Získejte Office 2021 Pro, plně vybavený profesionální balíček, za neuvěřitelných 30,25 €, což představuje významnou úsporu za legitimní doživotní licenci. MS Office Pro 2021 pro WinOS obsahuje všechny standardní aplikace, které potřebujete k práci: Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access a bezplatnou verzi Teams. Všechny vaše potřeby v oblasti zpracování textu, práce s daty, tvorby prezentací a e-mailové komunikace pokryjí aplikace používané po celém světě, takže se nic neztratí v překladu. Naši zákazníci používající Mac mohou využít klasickou, optimalizovanou sílu Office 2021 Home and Business pro Mac za bezkonkurenční cenu 49,99 €. Je ideální pro domácí kanceláře, studenty a firmy, které upřednostňují známé a robustní desktopové aplikace před webovými verzemi. Odbornost Godeal24 vám zaručuje, že dostanete přesně to, za co platíte: oficiální, bezpečný a plně funkční software. Neriskujte se svými nezbytnými nástroji.

Office za bezkonkurenční ceny

Windows nebyl dlouho levnější!

Balíčky Windows + Office za zvýhodněné ceny pro vás (Slevový kód “ SGO62„)

Množstevní slevy na softwarové klíče jsou tu

Další softwarové nástroje v akci

>>> Get More Tools

Jak zaplatit

  • Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!

  • Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.

  • Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.