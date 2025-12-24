Skryté funkce iPhonů a jak je aktivovat

iPhone patří mezi nejpropracovanější chytré telefony současnosti. Většina uživatelů ho miluje pro jeho jednoduché ovládání a skvělou integraci s dalšími zařízeními od Applu. Jenže i zkušení majitelé často netuší, kolik skrytých vychytávek v sobě jejich iPhone skrývá. Některé z nich vám usnadní každodenní používání, jiné zase pomohou s koncentrací nebo ochranou soukromí. Připravili jsme přehled těch, které byste rozhodně měli znát.
Rychlé vyhledávání všude: Spotlight
Zapomeňte na nekonečné listování domovskými obrazovkami. Stačí na ploše potažení prstem dolů a otevře se Spotlight – univerzální vyhledávání napříč celým iPhonem. Do pole můžete napsat název aplikace, kontakt, webovou adresu, ale i třeba „Bluetooth“ a Spotlight vás rovnou přenese do příslušné části Nastavení. Dokáže také prohledat Zprávy, e-maily nebo dokumenty – a to vše bez nutnosti otevírat jednotlivé aplikace.
Fotoaparát (nebo jakákoliv jiná funkce) poklepáním na záda
Chcete mít fotoaparát připravený dřív, než vůbec najdete ikonku na displeji? iPhone umí reagovat na poklepání na zadní stranu zařízení. Tuto možnost najdete v Nastavení → Zpřístupnění → Mobilita a motorika → Dotyk → Klepnutí na zadní stranu. Můžete si zvolit, zda se má kamera spustit při dvojitém nebo trojitém poklepání. Stejně tak ale můžete tímto gestem aktivovat třeba svítilnu nebo pořídit snímek obrazovky.
Alternativní Face ID
Možná sdílíte iPhone se svým partnerem, dítětem nebo kolegou. Apple s tím sice oficiálně nepočítal, ale existuje cesta, jak přidat druhý obličej. V Nastavení → Face ID a kód stačí zvolit možnost Nastavit alternativní vzhled a nechat druhou osobu projít procesem naskenování. Od té chvíle může i ona iPhone odemykat bez nutnosti zadávat kód.
Rychlé vypnutí Face ID
Naopak pokud chcete mít jistotu, že nikdo váš iPhone neodemkne obličejem, můžete Face ID bleskově deaktivovat. Stačí podržet postranní tlačítko a jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí nabídka pro vypnutí. Od této chvíle bude pro přístup k telefonu nutné zadat přístupový kód. Tato funkce se hodí například při cestování nebo v situacích, kdy chcete mít zařízení opravdu pod kontrolou.
Monochromatický režim pro klid a soustředění
iPhone je plný barev, notifikací a lákadel. Pokud se ale chcete soustředit, zkuste ho přepnout do odstínů šedi. Najdete to v Nastavení → Zpřístupnění → Zrak → Displej a velikost textu → Filtry barev. Aktivujte „Filtry barev“ a vyberte možnost Stupně šedi. Mnoho lidí potvrzuje, že v monochromatickém režimu tráví na telefonu méně času – barvy totiž ztrácí část své „návykové“ přitažlivosti.