Tyto tipy a triky pro zvýšení soukromí na iPhonu vám určitě přijdou vhod

Operační systém i aplikace na iPhonu se pravidelně aktualizují, aby se do nich dostaly opravy chyb a vylepšení zabezpečení. Povolením automatických aktualizací se o tyto aktualizace nemusíte starat a budete mít jistotu, že váš iPhone je vždy v bezpečí. Jak na to?

V iPhonu se hromadí čím dál více aplikací, které mohou teoreticky zneužívat přístup k citlivým datům. Naštěstí iOS umožňuje tento přístup kontrolovat. Jak na to?

Používání Sign in with Apple: Ochrana soukromí při online registraci

Při vytváření online účtu se vaše údaje snadno propojí s e-mailovou adresou, čímž se vystavujete riziku zneužití. Sign in with Apple vám umožňuje skrýt váš skutečný e-mail a vytvořit si anonymní, náhodně vygenerovanou adresu. Obsah z této adresy se pak přeposílá na váš skutečný e-mail. To má hned několik výhod:

Ochrana soukromí: Společnosti, u kterých se registrujete, nebudou znát vaši skutečnou e-mailovou adresu, čímž se snižuje riziko zneužití vašich dat.

Bezpečnost: I v případě úniku dat z dané platformy nebudou vaše e-mailové adresy propojitelné s vašimi dalšími online účty.

Přehlednost: Všechny e-maily z anonymních adres se shromažďují na jednom místě, takže je jednodušeji najdete a spravujete.

Jak na to?