Skrytý poklad na internetu aneb objevte (vánoční) kouzlo iVysílání

Vánoce jsou časem klidu, rodinného setkávání a pohodových večerů – a co může být lepší než usednout k televizi nebo k obývacímu pokoji a jednoduše si pustit něco dobrého? Pokud máte v oblibě český obsah a vlastníte Apple TV (nebo jiné jablečné zařízení), aplikace iVysílání od Česká televize je jako nenápadný vánoční dárek, který možná přehlížíte – ale má v sobě skutečné kouzlo.
Když se řekne streamovací služba, většina lidí si vybaví Netflix, Disney+ nebo Apple TV+. Jenže vedle těchto globálních gigantů existuje i jeden český poklad, který spousta uživatelů přehlíží – a přitom nabízí obrovské množství obsahu zdarma. Řeč je o iVysílání České televize, které v posledních letech prošlo výraznou proměnou. Nový design, rychlejší prostředí a také podpora pro Apple TV z něj dělají ideální volbu pro všechny, kdo chtějí během Vánoc sáhnout po něčem českém, rodinném a důvěrně známém.
Česká televize v novém kabátě
Služba iVysílání už dávno není jen jednoduchým archivem pořadů z České televize. Aktuální verze nabízí moderní rozhraní, ve kterém se dá přehledně vyhledávat podle žánru, kanálu nebo oblíbených pořadů. Najdete tu jak aktuální pořady a zpravodajství, tak i stovky starších filmů, pohádek a seriálů, které jinde nenajdete. České klasiky, archivní perly i nové pořady, které byste rádi viděli znovu – všechno je tu, bez nutnosti předplatného a bez reklam.
Kromě webové verze a aplikace pro iPhone a iPad si iVysílání můžete pohodlně užít i na velké obrazovce díky aplikaci pro Apple TV. Ta byla dlouho očekávaná a po svém příchodu v roce 2022 si rychle získala fanoušky. Nabízí jednoduché, přehledné prostředí v duchu ostatních Apple aplikací, takže se v ní zorientujete během několika vteřin. Vše funguje plynule, ovládání přes Siri Remote je pohodlné a přehrávání je stabilní i v HD kvalitě.
Fotogalerie
Vánoční atmosféra s českou stopou
V době, kdy mnoho lidí tráví svátky sledováním pohádek a klasických filmů, je iVysílání ideálním společníkem. Vánoční program České televize tradičně patří k nejlepším a v aplikaci najdete jak aktuální pořady, tak i archivní klenoty, které běžně v televizi neběží. Můžete si tak kdykoliv pustit celou řadu (nejen) vánočních pořadů – bez přepínání kanálů a reklamních přestávek.
Výhodou je i možnost sledovat živé vysílání všech kanálů České televize, takže pokud se nechcete rozhodovat, stačí zapnout například ČT1 a sledovat běžný program přímo v aplikaci. Na Apple TV funguje stream velmi spolehlivě a přepínání mezi pořady je rychlé.
V době, kdy většina streamovacích služeb vyžaduje měsíční poplatky a internet zaplavují nové tituly s překvapivě krátkou životností, působí iVysílání skoro jako zjevení. Nabízí obsah, který má hodnotu, historii a autenticitu – a dělá to bez paywallů a komplikací. Navíc se jedná o projekt veřejnoprávní instituce, takže jeho úkolem není jen bavit, ale i vzdělávat a uchovávat kulturní dědictví.