macOS Tahoe způsobuje problikávání na Studio Display monitoru

Nový systém macOS Tahoe přinesl nepříjemnou chybu, která způsobuje problikávání obrazovky u monitoru Apple Studio Display. Uživatelé začali problémy hlásit už po zářijovém uvedení aktualizace – a podle všeho se s dalšími verzemi situace spíše zhoršila.
Studio Display je teď otravné používat
Chyba se objevuje nepravidelně – nejčastěji při přepínání mezi aplikacemi, které mají světlé pozadí, nebo při scrollování webových stránek. Monitor v takových chvílích krátce problikne – v některých případech jednou, jindy několikrát za sebou během několika sekund. Přechod z tmavého obsahu na světlý téměř vždy spouští problém.
Problikávání jsme zaznamenali i při testování na MacBooku Pro s macOS Tahoe ve verzích 26.1 i 26.2. Ani jedna z aktualizací situaci nezlepšila – naopak, uživatelé hlásí, že v posledních dnech je flickering stále častější.
Ačkoli se problém nejčastěji týká Apple Studio Display, objevují se stížnosti i od uživatelů jiných externích monitorů. To naznačuje, že chyba se může týkat obecně podpory externích displejů v rámci nového systému macOS Tahoe.
Aktualizace problém vyřeší
Příčina problému zatím není známá. Vzhledem k tomu, že chyba postihuje velké množství uživatelů a zdá se být spojena se softwarem, existuje šance, že Apple problém opraví formou nového firmwaru pro Studio Display nebo další systémové aktualizace. Hardwarová závada je méně pravděpodobná.
Uživatelé zatím nemají žádný spolehlivý způsob, jak flickering odstranit. Nejlepší možností je vyčkat na oficiální opravu, kterou by Apple mohl vydat v některé z následujících aktualizací systému.