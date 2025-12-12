Nový Apple Studio Display s předstihem odhalen! Tyto tři novinky přinese

Apple připravuje novou generaci monitoru Studio Display, která má podle aktuálních úniků přinést hned tři zásadní novinky: čip A19, ProMotion s 120Hz obnovovací frekvencí a podporu HDR. Vyplývá to alespoň z informací portálu Macworld, kterému se podařilo dostat k interní verzi iOS 26. Je tedy rozhodně na co se těšit.
Mini‑LED a vyšší jas na obzoru
Současná verze Studio Display používá čip A13 Bionic, nabízí pouze 60Hz obnovovací frekvenci a podporuje jen SDR. Nová generace by tak představovala významný skok kupředu. Podpora HDR naznačuje, že Apple pravděpodobně přejde z klasického LCD na Mini‑LED technologii, která umožňuje vyšší jas a lepší kontrast.
ProMotion s 120 Hz přinese plynulejší obraz zejména při práci s videem, pohyblivou grafikou a při skrolování. Čip A19 by měl zajistit lepší výpočetní výkon pro kameru, zvuk a další integrované funkce displeje.
Kdy nový monitor dorazí?
Podle úniků je uvedení plánováno na rok 2026. Nejpravděpodobnější je představení buď společně s high-end MacBook Pro s čipem M5 začátkem roku, nebo později s M5 verzemi Mac Studio a Mac mini.
Bloomberg navíc zmiňuje, že Apple plánuje ještě jeden externí monitor pro příští rok – možná nástupce Pro Display XDR nebo větší variantu Studio Display. V kódech byl rovněž nalezen iPad s čipem A19 a modemem N1, což naznačuje širší nasazení této generace čipů. Nový Studio Display tak může být důležitou součástí rozšířeného Apple ekosystému pro profesionály i náročné uživatele.