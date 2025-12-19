Zavřít reklamu

MacBook s procesorem z iPhonu láká Apple již dlouhé roky! Potvrzuje to tento čerstvý únik

Mac
Jiří Filip
Apple si zřejmě s myšlenkou vytvořit MacBook poháněný čipem z iPhone pohrává podstatně déle, než jsme si doposud mysleli. Lze tak usuzovat minimálně z interního kernel debug kitu, který se na krátko objevil na internetu a od té doby vzbuzuje v technologickém světě pořádný povyk, jelikož obsahuje zprávy o produktech, na kterých Apple pracuje či pracoval. A právě v něm se objevují i zmínky o MacBooku s čipem A15, který si svou premiéru odbyl již dávno. 

Na první pohled to zní trochu šíleně. A15 je dnes už opravdu veterán a představa, že by se v roce 2026 objevil v novém Macu, působí spíš úsměvně. Prakticky 100% se tak jedná o stroj, který Apple před lety testoval, ale který se nakonec na pulty obchodů nedostal. Hypoteticky se mohlo jednat o další developer kit, který měl vývojáře připravil na příchod čipů Apple Silicon. Tehdy Apple používal Mac mini osazený čipem A12Z.  

Právě testy modelu s čipem z iPhonu však ve výsledku naznačují, že spekulace z předešlých týdnů o podobném projektu se pravděpodobně zakládají na realitě. Srdcem chystaného stroje by pak měl být konkrétně čip A18 Pro, který má Apple v MacBooku už testovat a který se ukazuje jako velmi schopný jak z hlediska výkonu, tak i energetické náročnosti, potažmo výrobních nákladů. Jestli je tedy Apple opravdu tak daleko, jak úniky naznačují, mohli bychom se příští rok dočkat MacBooku, který bude sice logicky méně výkonný než Macy s Apple Silicon, nicméně díky nízké ceně poskytnou zážitek z macOS i nenáročným uživatelům. Snad tedy bude stát tento stroj skutečně za to. 

