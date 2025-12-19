iOS 26.2 dělá skóre spánku na Apple Watch ještě užitečnějším

Jednou z nejzajímavějších novinek Apple Watch v letošním roce je funkce Sleep Score, tedy skóre spánku. Sleduje tři klíčové oblasti: délku spánku, čas uložení ke spánku a počet přerušení během noci.
Spánkové skóre je nyní přesnější
S příchodem iOS 26.2 a watchOS 26.2 získává tato funkce ještě větší smysl. Apple totiž upravil kategorizaci jednotlivých úrovní skóre na základě zpětné vazby uživatelů. Dříve byla hodnocení příliš mírná – i při nekvalitním spánku vám hodinky mohly říct, že byl „dobrý“.
Nové rozmezí hodnocení:
- Very Low: 0–40 bodů
- Low: 41–60 bodů
- OK: 61–80 bodů
- High: 81–95 bodů
- Very High: 96–100 bodů
To znamená, že větší důraz se nyní klade na přesnost – pokud jste se v noci často budili nebo šli spát pozdě, skóre se odrazí výrazněji. Apple ale zatím nenabízí konkrétní rady, jak spánek zlepšit, což by funkci posunulo ještě dál.
Apple Watch mít nemusíte
Zaznamenané skóre tak slouží hlavně jako zpětná vazba k vlastnímu experimentování. Mezi běžné kroky patří vynechání kávy po poledni, dřívější večeře a omezení obrazovek před spaním. Uživatelé tak mohou sledovat dopad svých návyků na kvalitu spánku v čase.
Fotogalerie
Zajímavostí je, že Sleep Score funguje i bez Apple Watch – pokud používáte jiná zařízení jako Oura Ring nebo jiné trackery, které synchronizují data do aplikace Zdraví, získáte skóre každý den stejně. iOS 26.2 tak dává smysl nejen pro uživatele Apple Watch, ale i pro ty, kdo spánek sledují jinými cestami. Je to další krok k tomu, aby sledování zdraví v iOS bylo opravdu užitečné.