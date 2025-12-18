Apple chystá na začátku příštího roku pro Apple Watch exkluzivní fitness výzvu za odznáček

S exkluzivními fitness výzvami pro Apple Watch odměňovanými odznáčky a samolepkami pro iMessage a FaceTime se letos roztrhl pytel. A jak se zdá, ani v příštím roce jimi Apple nebude chtít v žádném případě šetřit. Hned první jeho den totiž spustí první fitness výzvu roku 2026 – konkrétně Ring in the New Year.
První fitness výzva roku 2026 je naplánovaná od 1. ledna. K jejímu splnění pak bude stačit uzavřít všechny tři kroužky aktivity jakýmkoliv pohybem sedm dní po sobě, které bude zaznamenáno na Apple Watch. Odměnou za její splnění pak bude pětice samolepek do iMessage a FaceTime spolu s exkluzivním odznáčkem do aplikace Fitness.
Fotogalerie
Jelikož se jedná o výzvu exkluzivní, asi vás nepřekvapí, že jejím nesplněním v týdnu od 1. ledna se nadobro připravíte o možnost získání “novoroční” odznáčku pro rok 2025. Pokud se tedy mezi vášnivé sběratele odznáčků řadíte i vy, rozhodně si nezapomeňte dát na začátku roku do těla. Hezký odznáček totiž samozřejmě potěší.