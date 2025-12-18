iPhone 18 by mohl napravit jednu z nejotravnějších chyb iPhonů 16 a 17

Nevyhovuje vám stávající pojetí tlačítka Ovládání fotoaparátu z iPhonů 16 (Pro) a 17 (Pro)? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Podle informací serveru The Information se totiž Apple chystá k poměrně zásadní úpravě tohoto prvku, který se po svém nasazení stal bez jakékoliv nadsázky jednou z nejkontroverznějších změn za poslední roky. Při své prezentaci sice toto tlačítko vypadalo opravdu zajímavě, nicméně praxe ukázala, že dotyková vrstva a haptika nebyly úplně šťastný nápad a že je celkově tento prvek poměrně překombinovaný.
Právě proto se nyní údajně schyluje k výraznému zjednodušení, kdy kapacitní vrstva má zmizet, haptická odezva odpadne a tlačítko se má podle všeho spoléhat jen na tlakovou aktivaci. Celkově by tak mělo zjednodušit a stát se primárně boční spouští foťáku, což je poměrně zajímavý krok zpět. Nicméně vzhledem k tomu, že toto tlačítko sklízí spíš kritiku než uznání a že jej mnoho uživatelů spíš než na ovládání foťáku používání na jeho aktivaci, maximálně pak rychlé focení, ze strany Applu by se jednalo o poměrně logický krok.
Že je potřeba chování tlačítka upravit ostatně přiznám sám Apple už v minulosti. Například v iOS 18.2 přidal možnost požadovat zapnutý displej, což minimalizuje omyly v kapsách, kdy se samovolně spustilo natáčení. Nové iPhony pak mají ve výchozím nastavení vypnutá gesta, dokud si je uživatel sám nezapne. Skoro se tak až chce říci, že bylo tlačítko Ovládání fotoaparátu v původní podobě možná byl až příliš ambiciózní a že minoritní úprava může ve výsledku výrazně zlepšit každodenní používání.
Fotogalerie
Zajímavé je i to načasování. Zatímco iPhone 18 Pro má dorazit v září příštího roku, standardní iPhone 18 se má podle informace dostat na trh až na jaře 2027. Novou verzi tohoto tlačítka má přitom přinést právě až základní iPhone 18. Apple si tak dává prostor nejen na designové změny, ale možná i na širší zpětnou vazbu od testerů a následně i uživatelů, kdy verze non-Pro verze vyzkouší, zda je toto zjednodušení vlastně smysluplné.
Jestli se krok povede, ukáže až čas, ale jedna věc je jasná už teď. Apple je konečně ochotný slyšet na kritiku, a jak se zdá, v Cupertinu začínají chápat, že i malé hardwarové drobnosti mají často větší vliv než vylepšený čip nebo nová barva. V konečném důsledku je to tedy možná nejméně nápadná, ale zároveň nejpraktičtější změna, o jaké jsme v souvislosti s iPhonem 18 zatím slyšeli.