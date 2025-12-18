iOS 26.3 usnadňuje přechod z iPhonu na Android

Apple v nové aktualizaci iOS 26.3 přináší funkci, která výrazně zjednoduší přechod z iPhonu na Android. Nový integrovaný nástroj umožňuje bezdrátový přenos dat mezi zařízeními bez nutnosti instalovat dodatečné aplikace.
Stačí přiložit zařízení k sobě a potvrdit
Uživatelé nyní mohou svůj iPhone přiložit k Android telefonu, čímž se automaticky spustí proces přenosu. Přenést lze fotografie, zprávy, poznámky, aplikace, uložená hesla, telefonní čísla a další osobní data. Není potřeba nic stahovat, vše je zabudované přímo v systému.
Ne všechny typy dat se však přenesou – například zdravotní údaje, zařízení připojená přes Bluetooth nebo chráněné položky jako uzamčené poznámky zůstanou na původním zařízení.
Podpora pro celý svět, nejen pro EU
Nový nástroj je výsledkem spolupráce Applu a Googlu a reaguje na požadavky Digital Markets Act od Evropské unie. Apple však potvrdil, že funkce je dostupná celosvětově, nejen pro evropské uživatele.
Fotogalerie
Přenos je možný pouze v případě, že obě zařízení používají nejnovější verze systému a jsou připojena k Wi-Fi a mají aktivní Bluetooth. Pro zahájení procesu může Android zařízení zobrazit QR kód, který iPhone naskenuje, případně lze použít ID relace a párovací kód.
Google navíc nabízí podobnou možnost i v opačném směru – tedy z Androidu na iPhone – což z celého procesu dělá dvousměrné a přívětivé řešení pro všechny uživatele.