Bezpečnostní expert CYBEXu Ivan Ščepka varuje: Péřová bunda do autosedačky nepatří

Tisková zpráva: Zimní období svádí k tomu děti v autě „pořádně obléct“. Právě silné bundy a kombinézy ale mohou v autosedačce výrazně snížit bezpečnost dítěte. Ivan Ščepka, specialista na bezpečnost ze společnosti CYBEX, vysvětluje, proč je zimní oblékání v autě rizikové, jak dítě správně připoutat a podle čeho se při výběru autosedačky skutečně rozhodovat.
Zima je období silných bund a kombinéz. Proč mohou být v autosedačce problémem?
V zimě mají rodiče přirozenou tendenci dítě „pořádně zachumlat“, jenže právě to je v autosedačce jeden z největších bezpečnostních problémů. Silné bundy a kombinézy vytvářejí mezi tělem dítěte a bezpečnostními pásy vrstvu vzduchu. Při nárazu se tato vrstva okamžitě stlačí a pásy se uvolní, i když se před jízdou zdály být utažené. Dítě se pak může v sedačce posunout nebo dokonce vyklouznout, což výrazně zvyšuje riziko zranění.
Jak tedy dítě v autě správně obléct, aby mu nebyla zima a zároveň bylo v bezpečí?
Nejlepší řešení je oblékat dítě spíš do tenčích vrstev, které nebrání správnému utažení pásů – například body, mikiny nebo tenčí fleecové bundy. Jakmile je dítě správně připoutané, lze ho přikrýt dekou nebo použít fusak určený přímo do autosedaček. Tyto doplňky zahřejí, aniž by zasahovaly do bezpečnostního systému sedačky.
Platí tato pravidla i pro kratší jízdy, třeba jen po městě?
Určitě ano. Právě krátké cesty bývají paradoxně nejrizikovější, protože při nich rodiče často poleví v pozornosti. Statistiky dlouhodobě ukazují, že velká část nehod se stane jen pár kilometrů od domova. Bezpečnostní pravidla by proto měla platit vždy, bez ohledu na délku nebo „známost“ trasy.
Jaké další chyby rodiče v zimě dělají nejčastěji?
Kromě silného oblečení je to často uspěchané usazení dítěte, nedotažené pásy nebo pocit falešného bezpečí. Zima, tma a únava vedou k tomu, že rodiče chtějí být co nejrychleji na cestě. Jenže právě tyto drobné kompromisy mohou mít v krizové situaci zásadní následky.
Jakou roli hrají v zimě inovace a technologie? Využívá CYBEX nějaké?
V CYBEXu klademe důraz na to, aby bezpečnost fungovala spolehlivě v jakýchkoli podmínkách. To znamená nejen splnění, ale i překračování bezpečnostních norem, důkladné testování při různých typech nárazů a vývoj materiálů, které si zachovávají své vlastnosti i při nízkých teplotách. Bezpečnost nesmí být sezónní záležitostí.
Podle čeho by si měli rodiče autosedačku vybírat a na co by se neměli soustředit tolik, jak si často myslí?
Rodiče by se měli zaměřit především na bezpečnostní testy, kompatibilitu s jejich vozem a správnou velikost sedačky pro dítě. Naopak design, barva nebo krátkodobé trendy by nikdy neměly být hlavním kritériem. Autosedačka je především bezpečnostní prvek, nikoli jen doplněk interiéru auta.
Když se na bezpečnost dětí díváte dlouhodobě, změnilo se podle vás něco v tom, jak k ní rodiče přistupují?
Určitý posun vidím. Rodiče dnes bezpečnost řeší víc a aktivně se zajímají o to, podle čeho se vlastně rozhodovat. Zároveň ale čelí velkému množství informací, které si často protiřečí. Právě proto považuji za důležité opírat se o nezávislé bezpečnostní testy, jako jsou například testy ADAC, a o jasně daná doporučení výrobců. Tyto zdroje dávají rodičům pevný základ, podle kterého se mohou rozhodovat s větší jistotou, a ne jen na základě dojmů nebo názorů z okolí.