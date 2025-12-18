Apple má rozpracováno minimálně 8 nových iPhonů! Tohle vše o nich už víme

Fanoušky iPhonů čekají v nadcházejících letech žně. Vyplývá to alespoň z nové zprávy serveru The Information, podle které má Apple v tuto chvíli rozpracovaných minimálně osm nových iPhonů, které by se měly postupně dostat na trh během následujících dvou let. A pokud se alespoň část informací potvrdí, čeká fanoušky Applu možná nejzajímavější období od dob iPhonu X.
Celý plán má odstartovat už na jaře 2026, kdy by měl dorazit iPhone 17e. Ten má navázat na iPhone 16e spíš evolučním způsobem než výraznou revolucí. Apple u něj údajně nasadí nový modem C1X a zároveň napraví jednu z nejčastějších výtek k současnému modelu – konkrétně nasadí magnetické bezdrátové nabíjení nebo chcete-li MagSafe. iPhone 16e totiž sice podporuje klasické Qi, ale absence magnetů byla pro řadu uživatelů zklamáním, které by mělo být u nástupce konečně minulostí.
Vzhled Pro řady se nezmění
Podzim 2026 pak má patřit dvojici iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. Právě tady by se Apple měl výrazně posunout po technologické stránce. Podle zprávy se chystá nasazení Face ID schovaného přímo pod displejem, přičemž přední kamera by se přesunula do levého horního rohu obrazovky. Vizuálně by tak šlo o další krok směrem k čistšímu displeji bez rušivých prvků. Zároveň se mluví o mechanické uživatelsky nastavitelné cloně alespoň u jednoho zadního fotoaparátu, což by mělo zlepšit noční snímky a zároveň zabránit přepáleným fotkám během dne. Celkový vzhled má ale zůstat velmi blízký iPhonu 17 Pro, takže žádné dramatické designové zemětřesení se v tomto případě čekat nemá. Zajímavostí je i nový způsob uspořádání čipů od TSMC, kdy budou paměťové moduly blíže hlavnímu procesoru, což však ve výsledku nebude mít na uživatelský komfort zřejmě víceméně žádný vliv.
Ještě větší pozornost si ale bezpochyby bere iPhone Fold, který by měl rovněž dorazit na podzim 2026. Apple u něj údajně sází na poměr stran podobný iPadům v horizontální orientaci. V rozloženém stavu má nabídnout 7,7“ displej, po složení pak 5,3“. Bude tedy spíš širší než vyšší, což ho odliší od skládacích telefonů od Samsungu nebo Googlu. Apple si však podle zdrojů během vývoje prochází vyšší chybovostí displejů, což je ale v této fázi považováno za poměrně běžnou věc. Ani tady pak samozřejmě nebude chybět selfie kamera, která se má nacházet v levém horním rohu spolu s dalšími senzory.
Jaro ve znamená základních modelů
Na jaře 2027 by měl přijít základní iPhone 18, který má být opět spíš drobným upgradem. Jednou ze změn má být například odstranění haptické odezvy u Camera Control prvku, o čemž se už spekulovalo dříve. Společně s ním se má objevit také iPhone 18e, o kterém zatím víme jen minimum. Jisté má být pouze to, že bezdrátové nabíjení zůstane zachováno.
Zajímavou kapitolou je i iPhone Air 2, plánovaný rovněž na jaro 2027. Apple se prý po slabších prodejích první generace vrátil k rýsovacímu prknu a zvažuje změny, které by mohly telefonu pomoct. Počítá se například s přidáním druhého fotoaparátu nebo agresivnější cenovou politikou.
Vrchol na podzim 2027
Pomyslným vrcholem tohoto vývojového cyklu pak má být iPhone 20, který je plánovaný na podzim 2027 u příležitosti 20. výročí iPhonu. Mluví se zde konkrétně o masivním využití skla, zakřivení na přední i zadní straně i po všech čtyřech hranách a prakticky bezrámečkovém displeji bez černého obvodu. Kovový rámeček má být redukovaný na úzký pás v místě tlačítek a selfie kamera by se měla kompletně schovat pod displej. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o první skutečně „celodisplejový“ iPhone bez jakýchkoliv výřezů.
Celkově tak Apple podle všeho chystá kombinaci opatrných kroků i odvážných experimentů od evolučních „éček“ přes první skládací iPhone až po výroční model, který má znovu přepsat designová pravidla. Ať už se nakonec všechny plány naplní přesně podle dnešních informací, jedno je jisté – příští dva roky budou pro svět iPhonů mimořádně zajímavé.