X přináší po pěti letech slibené widgety pro iPhone

Trvalo to víc než pět let, ale X (dříve Twitter) konečně přidal widgety pro iPhone. Poprvé byly naznačeny už v roce 2020 během WWDC při představení iOS 14 – tehdy se ale nikdy nedostaly do finální verze aplikace. Až teď, v roce 2026, se uživatelé dočkali.
Widgety na Domovské obrazovce
Nový update aplikace X přináší jeden hlavní widget s názvem „X News Highlights“. Ten zobrazuje aktuálně trendující témata na platformě. Tapnutím na některý titulek se otevře přímo v aplikaci X. Widget je dostupný ve třech velikostech – malý, střední a velký.
Widgety na Zamčené obrazovce
Pro Lock Screen je nabídka bohatší. K dispozici jsou:
- X Notifications – zobrazuje počet nových oznámení
- X Messages – ukazuje počet nepřečtených zpráv v X Chatu
- Grok Chat – rychlé otevření AI chatu Grok
- Grok Voice – hlasový vstup do Groku
Každý z těchto widgetů je dostupný v malé i větší variantě. Designově ladí s ostatními widgety v systému a využívají minimalistický vzhled s ikonou a stručným popisem.
Fotogalerie
Finální podoba Home Screen widgetu připomíná návrh z WWDC20, ale bez původního pozadí. Přesto jde o vítanou funkci, která usnadňuje přístup k obsahu X a dodává iPhonům nový způsob, jak zůstat v obraze.
Pokud jste aktivními uživateli platformy X, určitě nové widgety vyzkoušejte. Dostupné jsou pro iPhone i iPad s aktuální verzí iOS.