iPhone 17e napraví největší nedostatek svého předchůdce

Jestli byl Apple u na jaře představeného iPhonu 16e za něco kritizován, pak to byla cena v kombinaci s nesmyslnými omezeními v čele s absencí MagSafe. Jak se však zdá, Apple si vzal tuto kritiku minimálně zčásti k srdci a právě magnetické bezdrátové nabíjení chce nové generaci tohoto telefonu dodat. Tvrdí to alespoň reportéři Wayne Ma a Qianer Liu z The Information.
Zdroje této dvojice přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že kalifornský gigant testuje prototypy iPhone 17e právě s magnetickým bezdrátovým nabíjením a to ve všech případech. Zdá se být tedy víceméně jisté, že se této vychytávky novinky dočkají. Z uživatelského hlediska by to přitom neznamenalo jen kompatibilitu s magnetickým příslušenství i bez krytu, ale hlavně zrychlení bezdrátového nabíjení. To je nyní omezeno na 7,5W, nicméně díky podpoře MagSafe bychom se měli dostat minimálně na 15W, v ideálním případě pak na 25W, dorazí-li podpora Qi2.2.
Fotogalerie
Ať už však bude k dispozici jakákoliv verze MagSafe či Qi2 standardu, bude se oproti předešlé non-MagSafe verzi jednat o velké pozitivum, které by mohlo z iPhonu 17e učinit podstatně zajímavější model než tomu je u aktuální generace. A pokud jej Apple nezabije opět vysokou cenou, může být zaděláno na solidní prodejní hit. Ostatně, přesně o to Applu zcela určitě půjde.