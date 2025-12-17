Zavřít reklamu

Apple unikla produktová mapa! Co nás čeká v letech 2026 a 2027

iPhone
Jiří Filip
Na předvánoční období roku 2025 nebudou v Applu vzpomínat v dobrém.Na světlo světa se totiž dostalo v krátkém časovém úseku nepřeberné množství nejrůznějších úniků informací, které navíc sdílí renomovaná média, analytici a leakeři, díky čemuž se tak zdá být jejich pravdivost opravdu vysoká. A co víc, tyto úniky by údajně měly pocházet z nástrojů a softwarů, které Applu proklouzly ven a které obsahovaly právě detaily o budoucích produktech. Poté, co se svými souhrny vyrukoval v předešlých dnech portál Macworld, nyní přichází se svými předpovědmi The Information. A opět se jedná o pořádnou jablečnou nálož. 

Jaro 2026: Domácnost, levnější MacBook a první velké posuny

Jestli se ukáže byť jen polovina z plánů níže jako pravdivá, bude jaro 2026 možná nejpestřejším jarem Apple za poslední roky a to přitom pravděpodobně bez velkých keynote. Toto období by se přitom nemuselo točit jen kolem nového iPhone 17e, ale hlavně kolem velkého vstupu Applu do Smart Home řešení, Zatímco v minulosti si Apple nechával domácnost trochu „na vedlejší kolej“, teď to vypadá, že se konečně chystá zacelit největší slabiny HomeKitu a smart home ekosystému. Počítá se konkrétně s: 

iPhone 17e – poprvé s MagSafe a novým modemem C1X místo stávajícího C1.
AirTag 2 – lepší párování, přesnější indikace baterie a efektivnější sledování v pohybu.
Home Hub – dvě varianty, jedna na stěnu a druhá s podstavcem ve stylu HomePodu. 1080p kamera, Face ID a Apple Intelligence.
HomePod mini 2 – lehká evoluce bez radikálních změn.
Nový Apple TV – očekává se souběžně s Home Hubem.
Neznámé „home accessory“ – pravděpodobně kamera nebo reproduktorová základna.
iPad 12 – překvapivě s čipem A19.
iPad Air M4 (11″ a 13″) – bez dramatických úprav, jen s výkonnějším čipem.
Levný MacBook s A18 Pro – pravděpodobně suverénně nejlevnější MacBook posledních let a zároveň útok na levné Chromebooky.
MacBook Air M5 – čistě procesorové osvěžení.
MacBook Pro M5 Pro/Max – bez dramatických úprav, jen s výkonnějším čipem.

Pokud Apple opravdu vytáhne „levný MacBook“, bude to jedna z nejzásadnějších zpráv. Těžit z něj přitom nebudou jen běžní nenároční uživatelé, ale i školy či firmy, kde může být v současnosti cena MacBooků překážkou. 

Podzim 2026: Foldable jako „wow moment“, iPhone 18 Pro a OLED iPad mini

Skládačky dnes sice nejsou mainstream, ale trh si hledá lídra. A Apple má tu výhodu, že umí vytvořit produkt, která následně nastaví celému segmentu standard, což se očekává i zde. Na podzim se konkrétně očekává:

Skládací iPhone – knižní konstrukce, 7,7″ při otevření, 5,3″ při zavření. Bez Dynamic Island, jeden přední fotoaparát v levém horním rohu.
iPhone 18 Pro / Pro Max – Face ID pod displejem, variabilní clona u fotoaparátu a A20 s novou waferovou architekturou pro AI výkon.
iPad mini 8 – OLED, čip A20 Pro (nebo A19 Pro).
Apple Watch Series 12 – zde žádné radikální spekulace.

Dočkat bychom se hypoteticky mohli i nových AirPods, byť o těch se únik nezmiňuje. 

Produkty roku 2026 bez jasného termínu

Podle The Information je navíc pro rok 2026 připraveno i několik produktů, které zatím nemají přesný termín vydání ze strany Applu. Údajně se totiž řeší, kam produkty zasadit, aby se nepřekrývaly. Jedná se konkrétně o:

Studio Display 2 – možné Mini-LED.
Mac mini M5 / M5 Pro
Mac Studio s M5 Max / Ultra
iMac Pro s M5 Max – spekuluje se o zhruba 30“ úhlopříčce
MacBook Pro M6 / M6 Pro / M6 Max – velký redesign s OLED

Pokud byste se pak ptali na náš názor v redakci, MacBookům Pro M6 (Pro/Max) s velkým redesignem a OLED displejem v roce 2026 příliš nevěříme kvůli tomu, že na samém začátku roku dorazí M5 řada. Pravděpodobně se tak představení těchto strojů posune až na rok 2027. 

Rok 2027: výročí iPhonu a návrat ambicí

Jestli existuje produkt, který Apple nechce pokazit, je to výroční iPhone. Jedná se totiž o přesně ten typ zařízení, kde bude Tim Cook chtít stát na pódiu a říct „the best iPhone we’ve ever created“ s extra důrazem. Ostatně, jak tomu bylo i v roce 2017 u iPhone X. Konkrétně se pro tento rok počítá s: 

iPhone 18 a 18e – už ne na podzim, ale na jaře. Menší evoluce.
iPhone Air 2 – nižší cena a druhý fotoaparát jako lákadlo.
20th Anniversary iPhone – rám přecházející plynule z přední na zadní stranu, bez výřezů, kamera pod displejem, ultratenký kovový lem po obvodu.
Tabletop robot – domácí robot s ramenem a otočnou základnou.
AI Smart Glasses (N401) – konkurence Meta Ray-Ban, hlavní AR/VR projekty jsou prozatím zmraženy.

Pokud Apple skutečně vytasí iPhone bez výřezů a pod displejem, můžeme se dočkat největší vizuální změny od iPhonu X. Zároveň by se mohlo dost možná jednat o zařízení, které bude udávat trend dalších klidně 10 let. Ostatně, dnešní iPhony stále z iPhone X vychází, byť samozřejmě v čím dál tím menší míře. 

Projekty zrušené nebo pozastavené

Vedle plánovaných produktů se ale bohužel najde i celá řada zařízení, jejichž vývoj je pozastaven či dokonce zrušen. Zmínky o nich se nicméně i přesto v systémech objevují a tudíž by byla škoda je tu nezmínit: 

• ohebný iPad – pozastaven, priorita přesunuta na ohebný iPhone
• Vision Air a levnější Vision Pro – zastaveno
• AR brýle napojené na Mac – zrušeno

Jak se tedy zdá, headsety nejsou v současnosti pro Apple priorita, což však ve výsledku nějak zásadně nepřekvapí. Přeci jen, Vision Pro se prodejně potácí a jelikož na tom není ani konkurence veseleji, čím dál víc se ukazuje, že tento segment dost možné opravdu není budoucností, jak leckdo čekal. 

Proč brát úniky s rezervou

Ačkoliv jsou úniky z předešlých dnů opravdu zajímavé a jejich část pochází z interních buildů iOS 26 a kernel debug kitů, je potřeba je brát stále s určitou rezervou. Platí u nich totiž minimálně to, že čím vzdálenější datum vydání daná produkt má, tím větší je šance, že výsledek uvidíme v jiné podobě. I tak se ale zdá, že nás v relativně blízké budoucnosti čekají produktové žně. 

