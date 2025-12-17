Obří únik z interního iOS 26 odhalil budoucí plány Applu! Zde je souhrn toho nejzajímavějšího

Zavřít reklamu

Přední stránky technologických médií plní v posledních dnech informace z interní verze iOS 26, ke které se dostal spolehlivý portál Macworld. Tento systém poodhalil konkrétně poměrně širokou paletu funkcí, na kterých Apple pracoval zhruba kolem poloviny roku 2025. Nejde sice o hotové novinky, ale o interní „feature flags“, tedy přepínače v kódu, které napovídají, kam Apple míří s budoucími zařízeními i samotným iOS. Některé z nich jsou poměrně jasné, jiné naopak zahalené tajemstvím, ale dohromady dávají velmi zajímavý obrázek. A protože bylo těchto zpráv opravdu dost, není od věci si v nich udělat jasno skrze souhrn zahrnující jak hardware, tak především software. 

Nový hardware a příslušenství

  • Neznámé domácí zařízení (J229) – kód označuje nový HomeKitový doplněk. Spekuluje se o domácí kameře od Applu nebo o samostatné základně pro chystaný home hub. V kódu se objevují odkazy na správu senzorů a prediktivní modely.
  • AirTag 2 – zmínky o lepším Bluetooth, chytřejším hlídání baterie a přesnějším komunitním určování polohy. Označení „2025“ naznačuje, že měl dorazit dřív, než Apple nakonec plánoval.
  • AirPods – nové funkce jako kontextové připomínky, lepší porozumění konverzaci nebo vizuální vyhledávání. Nechybí ani přesnější určování polohy venku a chytřejší chování podle místnosti. Některé funkce míří už na podzim 2025, jiné až na jaro 2026.
  • Vision Pro – rozšířený prostorový zvuk pro lepší vnímání místnosti, plánovaný na jaro 2026.
iOS a systémové novinky

  • Health+ – zřejmě nové předplatné zaměřené na zdraví, silně postavené na AI. V kódu se objevují i další zdravotní projekty s krycími názvy, některé dokonce s výhledem až na rok 2030.
  • Live Captions – rozšíření živých titulků do dalších jazyků, plánované kolem WWDC 2026.
  • AutoFillUI – aplikace třetích stran by měly konečně umět automaticky vyplnit údaje z platební karty, ne jen přes Apple Pay. Cíl: podzim 2026.
  • Siri nové generace – více osobní odpovědi, lepší porozumění dotazům a hlubší propojení se Spotlightem. Vše zatím míří na jaro 2026.
  • Freeform – složky pro lepší organizaci ploch.
  • Journal – chytřejší následné otázky a podněty pro psaní.
  • Wallet – upozornění na blížící se platby u bank i Apple Card.
  • Fotky – nové propojení snímků a sdílené kolekce.
  • Dynamický sportovní obsah – systém pro chytřejší práci se sportovními přenosy.

Zdraví a spánek (2027)

  • synchronizace spánku přes iCloud,
  • sledování spánku na iPadu a Macu,
  • hlubší provázání dat mezi zařízeními.
Přístupnost

  • rozšířené Live Captions,
  • nová verze zvuků na pozadí,
  • lepší podpora klávesnice a větších fontů na Macu,
  • Lupa s rozpoznáním schodů, předmětů a polohy ruky,
  • vylepšený Live Listen včetně ovládání z Apple Watch,
  • funkce Tilt to Scroll, tedy posouvání obsahu náklonem zařízení.

Další drobnosti, které stojí za zmínku

  • CallKit s podporou Push-to-Talk,
  • experimentální živé filtrování hovorů,
  • finanční přehledy a analýzy výdajů,
  • Mail s chytřejším shrnutím nepřečtených zpráv,
  • Podcasty s překladem přepisů a lepší integrací do CarPlay,
  • tvorba samolepek a emoji ve visionOS.

Je potřeba brát v potaz, že jde o interní pohled do minulých plánů Applu. Některé funkce se mohou zpožďovat, jiné úplně zmizet a část z nich se do finálních verzí systémů nikdy nedostane. Přesto je tenhle únik fascinující ukázkou toho, jak široce Apple přemýšlí dopředu – a že iOS 26 a následující roky mohou být na novinky výrazně bohatší, než se na první pohled zdálo.

