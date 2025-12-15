Švýcarsko vyšetřuje Apple kvůli NFC v iPhonech!

Po Evropské unii se do vyšetřování Applu nyní pouští Švýcarsko. Jeho regulační orgány totiž oznámily, že se pouští do vyšetřování toho, zda má Apple skutečně právo tak pevně kontrolovat NFC rozhraní v iPhonech, nebo už tím překračuje hranice férové soutěže.
Tamní úřad pro hospodářskou soutěž zahájil konkrétně 10. prosince předběžné šetření, které se zaměřuje na podmínky, za nichž Apple pouští třetí strany k bezkontaktním platbám přes NFC. Jde přitom o zcela klíčovou věc, jelikož zatímco Android tuto technologii dlouhodobě nechává vývojářům otevřenou, Apple držel přístup dlouho uzamčený a až v roce 2024 jej ve Švýcarsku částečně odemkl.
Regulátor však nyní prověřuje, zda Apple ve Švýcarsku skutečně nabízí stejné podmínky, které loni v létě po nátlaku Evropské komise musel nabídnout v EU. Švýcarsko totiž není členem Evropské unie, takže dohody platné pro EU se na tamní trh logicky nevztahují. Podle tamní komise proto není jisté, zda jablečná společnost ve Švýcarsku nehraje podle trochu jiných pravidel, než by bylo zdrávo.
Poměrně zajímavé je pak to, že se švýcarské úřady s Applem o tématu baví už několik měsíců, ale teprve teď začínají aktivně sbírat podklady od vývojářů a provozovatelů platebních služeb, aby zjistily, zda mohou konkurovat Apple Pay skutečně na rovných podmínkách. Pokud by se pak ukázalo, že přístup k NFC není ve Švýcarsku tak otevřený, jak by měl být, pravděpodobně vyvine Švýcarsko na Apple tlak, aby podmínky srovnal právě s Evropskou unií. Nechme se tedy překvapit, jak celá zápletka dopadne.