Apple měl ukrást technologie pro Apple Pay, teď za to míří k soudu

Apple se znovu dostal do právních problémů. Tentokrát ho žaluje texaská firma Fintiv, která tvrdí, že Apple zneužil její důvěrné informace k vývoji mobilní platební platformy Apple Pay.
Spor se vrací až do let 2011–2012
Podle právní kanceláře Kasowitz LLP, která Fintiv zastupuje, měl Apple v letech 2011 a 2012 navázat kontakt s firmou CorFire – tehdejším předchůdcem Fintiv. Pod záminkou potenciální spolupráce měl Apple získat důvěrné technické informace o technologii mobilní peněženky na základě uzavřených NDA dohod (dohody o mlčenlivosti).
Místo plánovaného licencování údajně Apple technologii zkopíroval a později najal klíčové zaměstnance firmy CorFire. V roce 2014 pak představil vlastní řešení – dnes celosvětově používané Apple Pay.
Žaloba staví Apple do pozice opakovaného pachatele
Žaloba, která bude podána k federálnímu soudu v Severní Georgii, se opírá o americké zákony o ochraně obchodního tajemství a tzv. RICO zákon (zaměřený na organizovaný zločin). Podle právního týmu Fintiv je Apple známý tím, že navazuje falešné pracovní vztahy s firmami, aby získal přístup k jejich technologiím, a následně je využije pro vlastní komerční produkty.
Stížnost dokonce odkazuje i na jiný případ – konkrétně spor s firmou Masimo, která obviňuje Apple z krádeže technologie měření okysličení krve, jež se následně objevila v Apple Watch.
Pokračování dlouhodobého sporu
Ačkoli je aktuální žaloba nová, právní bitva mezi Fintiv a Applem trvá již od roku 2018. Tehdy Fintiv podal v Texasu žalobu za porušení patentových práv. Případ byl sice zpočátku zamítnut, ale odvolací soud rozhodnutí zvrátil a spor se vrátil k texaskému soudu. Ten tento týden rozhodl, že Apple určitá patentová práva neporušil, a Fintiv následně stáhl zbývající nároky.
Nyní se tedy celá právní sága přesouvá do Georgie, kde se začne projednávat čerstvá žaloba, která by mohla Applu způsobit další komplikace v oblasti duševního vlastnictví.