Zavřít reklamu

Okamžitě si nainstalujte iOS 26.2! Na iPhonech opravuje spoustu nebezpečných chyb

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Apple před pár dny uvolnil iOS 26.2, iPadOS 26.2 a macOS 26.2, které přinášejí nové funkce, opravy chyb a především důležité bezpečnostní záplaty. Podle oficiálních informací řeší tyto verze více než dvacet chyb, přičemž minimálně dvě z nich byly již aktivně zneužívány při útocích. Nejzávažnější problémy se týkají enginu WebKit, který pohání webové prohlížení v Safari i dalších aplikacích. První chyba mohla při zpracování speciálně upraveného webového obsahu umožnit spuštění libovolného kódu. Druhá zranitelnost souvisela s poškozením paměti, k němuž mohlo dojít rovněž při otevření určitých stránek se škodlivým kódem. Apple v obou případech potvrdil, že má zprávy o jejich zneužití při velmi přesně cílených útocích zaměřených na konkrétní osoby na starších verzích iOS.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Jedna z chyb byla opravena vylepšenou správou paměti, druhá pak přísnější validací zpracovávaných dat. Kromě WebKitu aktualizace řeší i další bezpečnostní problémy napříč systémem. Patří mezi ně například chyba v App Storu, která mohla umožnit přístup k citlivým platebním tokenům, riziko poškození paměti při zpracování škodlivého obrázku nebo možnost zobrazit fotografie ze skrytého alba bez ověření. Opravena byla také situace, kdy mohlo při vzdáleném ovládání zařízení přes FaceTime dojít k nechtěnému odstranění uložených hesel. Apple upozorňuje, že po zveřejnění detailů o zranitelnostech se mohou stát terčem útoků i zařízení, která dosud napadena nebyla. Všem uživatelům proto důrazně doporučuje co nejrychleji aktualizovat na iOS 26.2, iPadOS 26.2 a macOS Tahoe 26.2.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.