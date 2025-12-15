Zavřít reklamu

iOS 26.2 může nenápadně zapnout funkci, kterou jste měli vypnutou

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Po instalaci iOS 26.2 si někteří uživatelé všimli nenápadné změny, kterou lze při rychlém proklikávání instalačních obrazovek snadno přehlédnout. Systém totiž může během dokončení aktualizace automaticky zapnout automatické stahování a instalaci budoucích aktualizací systému. Situace nastává ve chvíli, kdy se po instalaci zobrazí obrazovka „Aktualizace softwaru dokončena„. Tam, kde uživatelé obvykle pouze klepnou na tlačítko Pokračovat a dostanou se zpět na plochu, se může nově objevit krátká informace o tom, že další aktualizace budou automaticky stahovány a instalovány. Pokud uživatel klepne na Pokračovat bez pozorného čtení, systém tuto volbu aktivuje automaticky.

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie

Tato změna se nezobrazuje všem. Pokud už máte automatické aktualizace zapnuté, žádné upozornění neuvidíte. Zároveň se zdá, že se obrazovka neobjevuje ani u všech zařízení, která měla automatickou instalaci předtím vypnutou. Přesto je vhodné nastavení zkontrolovat, neboť Apple může podobný krok přidat i do budoucích aktualizací. Pokud se Vám někdy stalo, že se iOS aktualizoval bez Vašeho vědomí, je velmi pravděpodobné, že byla tato volba v minulosti znovu aktivována. Pokud jste po instalaci iOS 26.2 zjistili, že jsou automatické aktualizace zapnuté proti Vaší vůli, lze to snadno změnit. Stačí přejít do Nastavení, otevřít Obecné, poté Aktualizace softwaru a sekci Automatické aktualizace. Zde můžete vypnout automatickou instalaci a ponechat pouze stahování, případně vše zcela deaktivovat podle svého uvážení.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.