iOS 26.2 může nenápadně zapnout funkci, kterou jste měli vypnutou

Po instalaci iOS 26.2 si někteří uživatelé všimli nenápadné změny, kterou lze při rychlém proklikávání instalačních obrazovek snadno přehlédnout. Systém totiž může během dokončení aktualizace automaticky zapnout automatické stahování a instalaci budoucích aktualizací systému. Situace nastává ve chvíli, kdy se po instalaci zobrazí obrazovka „Aktualizace softwaru dokončena„. Tam, kde uživatelé obvykle pouze klepnou na tlačítko Pokračovat a dostanou se zpět na plochu, se může nově objevit krátká informace o tom, že další aktualizace budou automaticky stahovány a instalovány. Pokud uživatel klepne na Pokračovat bez pozorného čtení, systém tuto volbu aktivuje automaticky.
Fotogalerie
Tato změna se nezobrazuje všem. Pokud už máte automatické aktualizace zapnuté, žádné upozornění neuvidíte. Zároveň se zdá, že se obrazovka neobjevuje ani u všech zařízení, která měla automatickou instalaci předtím vypnutou. Přesto je vhodné nastavení zkontrolovat, neboť Apple může podobný krok přidat i do budoucích aktualizací. Pokud se Vám někdy stalo, že se iOS aktualizoval bez Vašeho vědomí, je velmi pravděpodobné, že byla tato volba v minulosti znovu aktivována. Pokud jste po instalaci iOS 26.2 zjistili, že jsou automatické aktualizace zapnuté proti Vaší vůli, lze to snadno změnit. Stačí přejít do Nastavení, otevřít Obecné, poté Aktualizace softwaru a sekci Automatické aktualizace. Zde můžete vypnout automatickou instalaci a ponechat pouze stahování, případně vše zcela deaktivovat podle svého uvážení.