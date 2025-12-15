Zavřít reklamu

Bizarní chyba iOS 26 baví internet! Fotky z Androidů na iPhonech červenají

Jiří Filip
iOS 26 trápí jedna z nejbizarnějších chyb posledních let. Někteří uživatelé si totiž začali všímat toho, že se jim v aplikaci Fotky u části snímků objevuje zvláštní červený nádech, který na první pohled působí skoro jako agresivní barevný filtr. Nejzajímavější na celé toto věci je přitom to, že se problém netýká fotek pořízených iPhonem, ale snímků importovaných z telefonů s Androidem. Možná ještě zajímavější je pak to, že se červené zabarvení neukáže hned. Náhledy v knihovně totiž vypadají zcela v pořádku a problém se tak projeví až ve chvíli, kdy na fotku klepnete a přiblížíte ji.

Právě tohle chování dělá chybu poměrně záludnou a navíc opravdu zvláštní. Pokud si totiž člověk jen projíždí galerii, vůbec si nemusí všimnout toho, že je něco špatně. Až při detailním zobrazení však narazí na nepřirozený červený filtr přes celý snímek. Apple se k celé záležitosti sice zatím nevyjádřil, nicméně podle všeho iOS v těchto případech mylně vyhodnotí, že má být na fotografii aplikovaný barevný filtr, i když ve skutečnosti žádný nastavený není. Dobrou zprávou nicméně je, že nejde o poškození dat a původní fotografie zůstává zachovaná.

Řešení je naštěstí poměrně jednoduché, i když ne úplně intuitivní. Stačí otevřít problematickou fotografii, klepnout na Upravit a následně zvolit Vrátit. Tím se odstraní domnělý filtr a snímek se okamžitě vrátí do původních barev. Jde tedy spíš o softwarovou chybu v interpretaci obrazu než o reálný zásah do samotné fotky. I tak se ale samozřejmě jedná o určitou nepříjemnost, kterou by systém obsahovat neměl a je proto prakticky jasné, že Apple dříve či později přijde s opravou. 

