6 tipů a triků , které používám při cestování a souvisí s technologiemi

Cestování a poznávání nových míst je za mě osobně jedna z nejlepších věcí na světě. Mnoho lidí se však i v dnešní době bojí vyrazit někam, kde to neznají, obávají se neznalosti jazyka, místních zvyků, orientace a mnoha dalších věcí. Já jsem za posledních 10 let projel autem všechny státy v Evropě, navštívil mnoho měst v USA a nevyhly se mi ani typické destinace pro dovolené. Musím zaklepat, alen idky jsme se nesetkal s jakoukoli nepříjemnou situací, možná i proto, že dodržuji následující „triky“, které souvisí s technologiemi a věřím, že někomu mohou přijít vhod.
Využijte Google Street View a vše si projděte ještě před odletem/odjezdem
Ať už někam letím nebo jedu autem, tak první co dělám je, že se na dané místo detailně podívám přes Google Street View a v případě USA pak přes Apple Maps. Uvidíte kde je možné zaparkovat, jak to na dané ulici vypadá, zda tam lze na pár minut zastavit a mnoho dalšího. Navíc pokud si takto projdete trasu, budete se mnohem lépe orientovat. Budete poznávat budovy, nápisy a mnoho dalších bodů, díky čemuž se vám pak bude snadněji orientovat a vše najdete bez sebemenších problémů. Opravdu je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, které dělám obzvlášť když jedu do města, kde jsem nikdy v životě nebyl a jedná se například o města ve Francii nebo Itálii, kde to s řízením mají místní tak trošku jinak než u nás. Samozřejmě se to hodí i na dovolené, na kterou jste se dostali letadlem a vlastně vždy, když chcete vědět, co vás na daném místě čeká.
Vše si projděte z pohodlí domova a mějte přehled
Stejně jako u Google Maps nebo Apple Maps, kdy si předem projdu ty nejdůležitější místa to platí i v případě Uberu. Pokud poprvé v životě přistanete na letišti například v New Orleans, těžko budete tušit kolik stojí cesta z letiště do hotelu a snadno můžete naletět. Doma se tedy v klidu podívejte, jestli je přiměřená cena 20 nebo 100$. Stačí zadat jako místo vyzvednutí letiště a jako místo kam jedete adresu hotelu nebo centra města, zkrátka tam, kam směřujete. Uvidíte okamžitě kolik cesta zhruba stojí a pokud pak budete shánět Taxi a nebudete chtít Uber, víte, že Uber stojí plus mínus třeba 20$ a pokud bude po vás chtít taxikář 100$, tak jej slušně pošlete někam. Stejně tak je dobré zjistit si jak fungují základní věci jako je metro nebo další způsobi cestování a na vše se připravit v pohodlí domova. Zkuste zadat do ChatGPT jaké aplikace se vám hodí v místě kde se budete nacházet a okamžitě se dozvíte, co vám usnadní život. Vše si pak stáhněte z pohodlí domova, založte si účty a buďte zkrátka připraveni a bez stresu. Obzvlášť pokud cestujete například do USA a chcete jít na NBA, NHL nebo NFL, je potřeba mít všechny lístky vyřešené předem, jinak máte zkrátka smůlu a na to, že něco koupíte na stadionu den před zápasem můžete rovnou zapomenout. Problématice nákupu lístků na NBA, NFL nebo NHL se věnujeme v článku Jak koupit lístky na NBA, NHL nebo NFL přes iPhone. Opravdu si to raději zařiďte v pohodlí domova, protože se vám u spusty věcí může stát, že aplikace jsou dostupné třeba jen přes USA App Store a musíte mít americký účet.
Technologie jsou super, ale nespoléhejte jen na ně
Letenky máte v Apple Wallet, rezervaci od hotelu máte v aplikaci od bookingu a stejně tka spoléháte na to, že veškeré kontaktyn a pojišťovnu a rodinu najdete ve svém telefonu. To je super a dělám to tak taky, ovšem je to super jen do chvíle, dokud vám telefon někdo nedej bože neukradne nebo jej někde nezapomenete, případně se nestane nějaký technický problém. Vše důležité včetně letenek, bookingu a dalších věcí, které na cestě potřebujeme tak posílám taktéž k manželce na mobil, aby letenky byly pro celou rodinu v obou telefonech. Pokud však letíme přes Atlantik, což poslední dobou děláme poměrně často, pro jistotu si vždy ještě ty nejdůležitější všěci vytisknu a dám do všech tří kufrů. Jsou to většinou 2-3 stránky A4 a jistota je jistota. Stejně tak je dobré mít naopak věci, které máte fyzicky zamknuté v trezoru nascanované v mobilu, platí to zejména pro pasy, které sebou raději nikam nenosíme a kdyby něco, máme alespoň jejich digitální kopie. Jasně, na to abyste si v CVS koupili léky to stačí a na to, aby policista věděl, kdo jste a minimálně s vámi v případě nutnosti zajel na hotel pro pas, to většinou bude stačit také.
ChatGPT na tipy kam vyrazit v dané lokalitě
Když zadáte správný prompt tak budete mít výsledky, ke kterým se s žádným průvodcem na světě nedostanete. Vyzkoušejte napsat, že chcete v daném městě nebo lokalitě navštívit například co nejvíc atrakcí které baví dvouleté díte, chcete aby byly bezpečné a zároveň v jejich okolí byl dostatek restaurací nebo míst k občerstvení. Dále pak můžete vše zpřesnit tím, že tam chcete dojít pěšky, chcete tam zažít to či ono a tak podobně. ChatGPT vám dokáže dát opravdu zajímavé tipy, které nenajdete v průvocích, protože žádný průvodce na světě nedokáže zcela reflektovat vaše aktuální zájmy a další věci.
SIM si kupte už doma
Věřte tomu, že pokud letíte například do USA nebo kamkoli na jiný kontinent, to první co budete potřebovat jsou dvě věci. Dát vědět rodině, že jste dorazili v pořádku a rezervovat si taxík do hotelu. K obojímu potřebujete internet, tedy samozřejmě pokud si například v USA nevezmete žlutý taxík, přímo v letištní hale. Osobně tedy řeším SIM kartu vždy přes eSIM s tím že používám společnost TravSim, jenž se mi dlouhodobě osvědčila jako nejlevnější, nejlepší a hlavně s nejlepší podporou. Například neomezená data a volání v USA s tím, že FUP na plnou rychlost je 50GB měsíčně ,vás na 3 měsíce vyjde na zhruba 100$. SIM si vždy aktivuju raději s tím, že její platnost začína cca den nebo dva před odletem, kdyby se cokoli dělo a končí zhruba dva dny po plánovaném odletu. Jakmile dosednu na letiště v dané zemi, SIM se připojí k síti a mohu okamžitě používat internet bez toho, aniž by hrozil vysoký účet od mého standardního operátora.
Vše mějte na 100% nabité a přibalte si powerbanku
Nikdy nevíte, co se může stát a v dnešní době jste bez telefonu doslova a do písmene vyřízení. Proto se snažím vždy ještě před příletem nebo před příjezdem mít iPhone nabitý na 100%. Stejně tak to dělám i u sluchátek nebo MacBooku. Přece jen pokud trávíte hodiny na cestě, kde máte dnes v každém letadle, vlaku nebo autě k dispozici USB porty, není důvod si tam celou dobu pohodlně nenabíjet svá zařízení. Vše tedy mějte vždy nabité a pro jisottu si vemte alespoň menší powerbanku. Může se to zdát zbytečné, ale opravdu nikdy nevíte co se bude dít a v dnešní době není nic horšího co se technologií týká, než když se vám vybije telefon nebo další důležité zařízení v tu nejméně vhodnou dobu.