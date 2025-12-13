Kus historie na zápěstí: Longines Heritage Pilot Majetek vydrží víc než Apple Watch a má české kořeny 

Komerční sdělení: Apple Watch jsou skvělé hodinky, jsou prodlouženou rukou iPhonu a mají mnoho užitečných funkcí. Jenže nemají trvalou hodnotu a všechna jejich měření a upozorňování na každý e-mail vás může brzo zahltit. Chcete-li mít na svém zápěstí spíš něco exkluzivního, co na něm nemá každý druhý, je tu zajímavá alternativa s českým rodokmenem: Longines Pilot Majetek.
Longines Pilot Majetek je švýcarský hodinářský skvost s kořeny sahajícími až do Československa. Model vychází z historických leteckých hodinek, které byly ve 30. letech vyvinuty pro československé vojenské letectvo (původní model byl zaregistrován 1. dubna 1935 u Mezinárodního úřadu průmyslového vlastnictví v Bernu ve Švýcarsku). Dnešní verze zachovává autentický design: výrazný ciferník, robustní pouzdro a typickou korunku, a to vše kombinuje s moderními technologiemi a precizním švýcarským strojkem. Hodinky tak propojují tradici s inovací a oslovují milovníky historie i současného stylu.
Kolekce zdůrazňuje odolnost a funkčnost, které byly klíčové pro piloty, a zároveň přináší luxusní provedení pro každodenní nošení. Longines tím vzdává hold československému dědictví a ukazuje, jak může být historický příběh inspirací pro moderní design. Hodinky nejsou jen nástrojem měření času, ale také symbolem odvahy, technické dokonalosti a propojení kultur. Jejich novodobá reinkarnace sice není úplnou novinkou na trhu, jenže spojení švýcarské hodinařiny s naší republikou nepřichází zrovna každý den.
Fotogalerie
Čím jsou Longines Heritage Pilot Majetek unikátní?
Jak dlouho vám na jedno nabití vydrží Apple Watch? Den, dva, případě Apple Watch Ultra tři? Longines Heritage Pilot Majetek mají mechanický automatický strojek kalibru L893 s rezervou chodu 72 hodin. Při plném natažení tedy vydrží v chodu 3 dny, ale když je nosíte, přirozeným pohybem ruky se hodinky stále natahují a jejich „výdrž“ je tak prakticky neomezená.
Na protější straně korunky na boku ocelového pouzdra se šroubovacím dýnkem najdete i pamětní desku s označením „1935“, odkazující na původ hodinek. Arabské číslice a minutové indexy ciferníku jsou potažené Super-LumiNova, díky čemuž nebudete mít problém určit přesný čas ani při zhoršených světelných podmínkách. A proč vlastně jméno „Majetek“? Protože hodinky zapůjčovala pilotům československá armáda, kdy bylo na jejich dýnku vyryto MVS, tedy „Majetek Vojenské Správy“.
Vodotěsnost je 100 metrů a průměr hodinek je 43 mm, takže jsou pohodlné pro většinu pánských zápěstí. Pouzdro ve tvaru polštářku je ale poměrně masivní, a proto je vhodné si hodinky osobně vyzkoušet, třeba přímo v Helvetii v centru Olomouce.