Apple vydal nový firmware pro AirPods Pro 2 a AirPods Pro 3

Apple před pár hodinami uvolnil nové firmware pro svá sluchátka AirPods Pro 2 a 3. U AirPods Pro 3 nese firmware označení 8B30 s tím, že nahrazuje dosavadní 8B25, AirPods Pro 2 pak přeskakují na 8B28 z 8B21. Jako obvykle Apple neuvádí, co přesně aktualizace obsahují, nicméně tentokrát je poměrně pravděpodobné, na co Apple svá sluchátka připravuje.
S iOS 26.2, který by měl dorazit co nevidět, totiž přichází rozšířená podpora funkce Live Translation pro uživatele v Evropské unii. A jelikož tato schopnost využívá kombinaci výkonu iPhonu a možností samotných AirPods, je poměrně pravděpodobné, že nové firmware na ni sluchátka jednoduše připravuje či minimálně je optimalizuje tak, aby na nich vše běželo co možná nejlépe. Samozřejmě se ale může firmware zaměřovat na něco úplně jiného, což se ve výsledku stejně nedozvíme vzhledem k tajnůstkářství Applu.
Fotogalerie
Co se týče aktualizace vašich AirPods, ta probíhá automaticky. Můžete jí však dopomoci tím, že
budete mít vše AirPods v dosahu vašeho iPhonu, iPadu či Macu, vložíte je do nabíjecího pouzdra, pouzdro připojit k nabíječce, zavřít víčko a vyčkáte. Aktualizace by se měla následně do 30 minut stáhnout a nainstalovat.