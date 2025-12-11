Ticho pod stromečkem? Ani náhodou. Toto jsou top audio dárky roku 2025

Komerční sdělení: Hledáte vánoční dárek, který nezapadne prachem, ale naopak potěší každého milovníka kvalitního zvuku? Nikdo z nás nemusí být audiofil, aby dokázal ocenit kvalitní zvuk. Vybrali jsme si pro vás žhavé novinky od ikonických značek JBL a Harman/Kardon, které pod stromečkem potěší každého.
1. JBL Tour One M3 SmartTX: Dárek pro milovníky technologií
- Vlajkový model sluchátek přes hlavu s nejpokročilejšími funkcemi.
- Hlavní funkce: ANC 2.0, Ambient Aware, přenosný Auracast transmitter, 70H výdrže.
- Díky SmartTX vysílači můžete poslouchat hudbu přes zařízení bez Bluetooth (TV, zábavní palubní systém v letadle).
- Prémiová kvalita zvuku v lehké konstrukci.
2. JBL Bar 300 MK2: Dárek pro celou rodinu, ověřený filmovými studiemi
- Kompaktní soundbar s Dolby Atmos a 5 kanálovým zvukovým provedením s výkonem 450W.
- Hlavní funkce: PureVoice 2.0,SmartDetails, MultiBeam 3.0, automatická kalibrace.
- Soundbar je kompatibilní s jakoukoli značkou televizoru.
- Sledujte filmy v originální zvukové kvalitě.
3. JBL Sense Pro: Sluchátka pro ty, kterým nesedí běžné špunty
- Nejprémiovější model open-ear sluchátek od JBL, které přenášejí zvuk vzduchem.
- Hlavní funkce: Otevřený design, 4 mikrofony s AI potlačením šumu, 38H výdrž baterie, personalizace v aplikaci JBL Headphones.
- Sluchátka disponují adaptivním zvýrazněním basů.
- Rychlé bezdrátové nabíjení, vícebodové připojení a 6.0 Bluetooth.
4. JBL Grip: Zcela nový kompaktní Bluetooth reproduktor, ideální pro cestovatele
- Praktický mini reproduktor s ambientním osvětlením a JBL Pro Sound.
- Hlavní funkce: Výdrž 12H + 2H s PlayTime Boost, Auracast, IP68, AI SoundBoost.
- Grip je zcela nová řada reproduktoru disponující rozměry malé plechovky.
- Reproduktor byl navíc testován vůči pádům z 1 metru na beton – ideální na každou cestu.
5. Harman/Kardon Soundsticks 5: Ikonický designový systém reproduktorů se subwooferem
- Detailní 3-pásmový stereo systém s výrazným, čistým a basovým zvukem.
- Hlavní funkce: Bluetooth 5.4, HDMI ARC, ambientní LED osvětlení, propojení přes Auracast.
- Domácí reproduktor je ideální pro běžný poslech hudby, k PC nebo při sledování filmů.
6. JBL Quantum 250: Multiplatformový herní headset vytvořený pro každého gamera
- Herní kabelová sluchátka, která zaujmou prémiovým designem a čistým basovým zvukem.
- Hlavní funkce: 50mm měniče, Spatial Sound, ultra lehký a pohodlný design, kardioidní mikrofon s potlačením hluku.
- Síťku hlavového mostu, náušníky, mikrofon a kabel lze kdykoli vyměnit.
- Aktualizovaný software JBL QuantumENGINE zaručí přizpůsobení zvuku.