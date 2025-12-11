Objevily se nevydané verze Mac OS 7.6 a 8, které Apple kvůli Jobsovi nikdy nevydal. A fungují!

Komunita sběratelů Applu získala nový, překvapivý přírůstek. Byly nalezeny a zveřejněny dosud nevydané verze systémů Mac OS 7.6 a Mac OS 8 určené pro platformu CHRP, které si nyní mohou vyzkoušet všichni nadšenci. Tedy pokud vlastní kompatibilní hardware. Do archivu Macintosh Garden byly dodány tři CD-R disky obsahující release candidate verze Mac OS 7.6 a Mac OS 8, společně s verzí Outland 1.1B určenou pro Mac OS 8. Podle informací zveřejněných serverem The Register byly všechny systémy vytvořeny pro CHRP (Common Hardware Reference Platform), ambiciózní projekt Applu a IBM z poloviny 90. let. CHRP měl sjednotit hardware pro PowerPC systémy a umožnit provoz více operačních systémů na jednom typu počítače.
Vše nasvědčuje tomu, že systémy byly hotové, ale jejich uvedení zastavila změna v Applu. Data na discích ukazují období mezi květnem a zářím 1997. Tedy čas, kdy se do společnosti vrátil Steve Jobs. Jedním z jeho prvních kroků bylo zrušení programu Mac klonů a s ním i jakékoliv další práce na otevřenější platformě CHRP. Proto se software nikdy nedostal ven. Na discích se nacházejí nejen samotné systémy, ale i dokumentace, licence, testovací soubory, utility a dokonce System Enabler pro novější hardware. Macintosh Garden uvádí, že systémy jsou kompatibilní s 68k/PPC architekturou. To v praxi znamená, že je lze spustit jak na dobových počítačích, tak prostřednictvím emulace. Jeden uživatel na fóru MacOS9Lives dokonce uvedl, že se mu podařilo nabootovat systém na Macu mini G4.
Já si systém 7.6 pamatuji, dokonce kolovala i verze 7.6.1, ale to bych si musel ještě ověřit, už je to fakt dávno :D