Jaké kyberhrozby nás čekají v roce 2026? Na těchto 5 věcí si budeme muset dávat největší pozor

Společnost Gen zveřejnila předpověď pěti kyberbezpečnostních trendů pro rok 2026. Bezpečnostní experti předpovídají, že bude pokračovat stírání rozdílů mezi reálným a falešným obsahem. Kyberzločinci budou masivně využívat uměle vytvořené identity a taktiky emocionální manipulace. V příštím roce také stále častěji uvidíme prostředí webových prohlížečů jakožto primární bojiště každodenních útoků na naše digitální životy.
Podle odborníků z oddělení Gen Threat Labs bude rok 2026 znamenat milník, kdy se internet bude vyvíjet rychleji, než s ním lidská intuice dokáže držet krok. Umělá inteligence nejenže urychlí náš digitální život, ale také zcela změní to, co si představujeme pod pojmy jako důvěra, identita i samotná pravda. To, co bylo kdysi okrajové, se stane normálním. To, co bylo kdysi zřejmé, se stane nejednoznačným. A tam, kde jsme se vždy opírali o instinkt, bude třeba ověřování, zdravá skepse a nové digitální reflexy, které si většina lidí nikdy neosvojila.
„Kyberzločinci se už technologiím nepřizpůsobují – oni je řídí,“ říká technický ředitel pro kybernetickou bezpečnost společnosti Gen Siggi Stefnisson. „Od identity přes emoce až po samotný prohlížeč se každý kout internetu stává sporným územím. Naším cílem je připravit lidi na budoucí realitu a vybavit je návyky a nástroji, které jim zajistí bezpečí.“
Gen přináší pět kyberpředpovědí pro rok 2026, které by mohly zásadně proměnit digitální svět:
1. Rok 2026 bude prvním rokem, kdy se ověřování lidské identity stane nezbytností
Podvody opustí obrazovky a vstoupí do každodenního života uživatelů. Umělá inteligence umožní podvodníkům během několika sekund naklonovat lidské obličeje, hlasy i styly psaní. Uměle vytvořené kopie přátel, kolegů, influencerů i romantických partnerů budou vypadat realističtěji než kdy dříve.
Deepfaky se přesunou z videí i do běžných interakcí a telefonních hovorů v reálném čase. Ověřování lidské identity se tak stane automatickým bezpečnostním zvykem.
Tip Genu: Zastavte se a všechny důležité informace důkladně prověřte. Používejte druhý kanál k ověřování citlivých informací. Zavěste a zavolejte na číslo, které znáte. Nastavte si v rodině bezpečnostní heslo – slovo, kterým si potvrdíte, že opravdu mluvíte s dotyčnou osobou. A pokud se vám něco nezdá, zpomalte a zamyslete se, než začnete jednat.
2. AI výsledky zdeformují digitální pravdu
V roce 2026 AI změní pohled na internetovou realitu. Obsah, který vygeneruje AI, bude přebírán a kopírován jinými jazykovými modely, což ve výsledku bude snižovat jeho přesnost, pravdivost a tvořit syntetický šum.
Aby se tomuto zabránilo, technologické a mediální organizace začnou vyvíjet certifikáty pravosti a způsoby „podepisování“ obsahu. Zavádění těchto opatření však bude pomalé a bude zaostávat za rychlým nárůstem dezinformací.
Tip Genu: Důležité informace si ověřujte u více důvěryhodných a nezávislých zdrojů. Pokud se jedná o témata týkající se financí, zdraví nebo bezpečnosti, využívejte jako zdroj pouze oficiální webové stránky, nikoli přesdílené příspěvky nebo pouze krátká shrnutí.
3. Podvody se promění v emocionální inženýrství
Útočníci k tvorbě podvodů už nebudou využívat jen ozkoušené scénáře, ale i personalizované emocionální taktiky. Díky analýze emocí bude umělá inteligence umět vnímat strach, váhání, pocit viny nebo nadšení oběti a okamžitě zvládne přizpůsobit své reakce.
„Empatické podvody“ dokážou napodobit lidské vztahy, díky čemuž zvládnou manipulovat lidmi účinněji než kdykoli předtím. Lidé si tak budou muset dávat pozor nejen na ty technické, ale i na emocionální varovné signály.
Tip Genu: Pokud ve vás nějaká zpráva nebo příspěvek vyvolá silné emoce, je dobré si tyto emoce uvědomit a pojmenovat je. Tím narušíte iluzi intimity, na kterou podvodníci spoléhají. Potom zprávu zkontrolujte pomocí důvěryhodných nástrojů pro detekci podvodů, jako je např. Avast Scam Guardian, který je součástí Avast Free Antiviru.
4. Falešné identity způsobí kolaps digitální důvěry
AI bude schopna generovat celé sady falešných identit – realistické průkazy totožnosti, účty, fotky osob, a dokonce i živá videa, které dokážou projít většinou základních ověřovacích kontrol. Útočníci budou tyto uměle vytvořené identity zneužívat k získávání půjček, otevírání účtů a páchání podvodů napříč platformami v obrovském měřítku.
Útoky s těmito uměle vytvořenými identitami, které kombinují údaje skutečných osob i vygenerovaný obsah, se již šíří napříč finančními, daňovými a servisními systémy, tudíž statické přihlašovací údaje nebudou v budoucnu stačit.
Tip Genu: Sdílejte kopie dokladů totožnosti pouze prostřednictvím ověřených webových stránek nebo aplikací, a to jen v případech, kdy je to nezbytně nutné. Aktivujte si upozornění na bankovní transakce nebo možnost zmrazení plateb a vyhněte se sdílení přihlašovacích údajů přes neznámé odkazy.
5. Webové prohlížeče se stanou centrem pro kyberhrozby
Již v roce 2025 byly prohlížeče nejohroženějším digitálním prostředím a tento trend bude v roce 2026 dále narůstat. Online kriminalitě bude vládnout malvertising generovaný umělou inteligencí, falešné internetové obchody, škodlivá vyskakovací okna a krádeže relačních tokenů. Odkaz, který vypadá jako legitimní URL adresa banky nebo e-shopu, může vést na falešnou kopii webu vygenerovanou pomocí AI, jejímž účelem je okrást uživatele o citlivé platební či přihlašovací údaje.
Malware se už nevyskytuje pouze v souborech – stále častěji se objevuje přímo na webových stránkách. To dělá jeho odhalení daleko těžší i pro opatrné uživatele.
Tip Genu: Pro důležité online účty používejte přístupové klíče nebo dvoufaktorová ověření a pravidelně kontrolujte své aktivní relace. Nakupujte pouze u ověřených prodejců, hledejte skutečné kontaktní údaje a vyhýbejte se nákupům přes reklamy nebo sponzorované výsledky vyhledávání. Používejte bezpečnostní prohlížeče, jako např. Avast Secure Browser.