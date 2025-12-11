Zavřít reklamu

Black Friday šílenství je zpět! Získejte doživotní balíčky Office za méně než 30 € a další klíče s 90% slevou

Tiskové zprávy
Letem světem Applem

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu

Pozor: Godeal24 opět přináší výprodej Black Friday. Toto je poslední týden, kdy počítačový software se super výkonem bude najednou stát méně než váš měsíční účet za Wi-Fi. Takové výhodné nabídky klíčů MS se často neobjevují, ale tento prodloužený výprodej Black Friday je vaší šancí na velkou úsporu. Za jednorázovou platbu 29,28 € (doporučená maloobchodní cena 219,99 €) získáte přístup k celé sadě aplikací Office 2021 na jednom počítači. Žádné průběžné poplatky ani předplatné MS 365 nejsou nutné. Ceny kolísají, zásoby se tenčí a polovina zlevněných produktů, které máte v merku, zmizí ještě během procházení nabídky. Objednejte si tedy a ušetřete!

S licencí MS Office 2021 získáte neomezený přístup k celé sadě aplikací MS Office Professional 2021, včetně Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Teams. Nejlepší nabídky softwaru, pro které je Black Friday známý, se nekončí! Získejte balíčky klíčů Office 2021 Pro již za 25,06 € na jeden počítač! Čím více nakoupíte, tím více ušetříte! Pokud dnes nakupujete, neztrácejte čas „vymýšlením strategie“ nebo „porovnáváním cen později“. Nabídka Godeal24 je nejlepší!

Annual Record Breaker! Legit Office Software at Giveaway Price!

Nejnižší cena za rok! Originální Win 11 Pro je po omezenou dobu ve slevě!

Balíčky Windows + Office za zvýhodněnou cenu vždy potěší (Slevový kód „SGO62„)

Získejte další software od Microsoftu s dodatečnou 50% slevou! (Slevový kód „SGO50„)

Množstevní slevy vždy potěší

Další softwarové nástroje v akci 

>>> Získejte další nástroje

Jak zaplatit

  • Přidejte produkt do nákupního košíku a po potvrzení klikněte na „Přejít k pokladně“!

  • Vyplňte potřebné informace a klikněte na „Aktualizovat“.

  • Klikněte na „Objednat“ a dokončete platbu!

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.

Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.

Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.