Toto jsou nejstahovanější iOS a iPadOS aplikace roku 2025!

Apple jen pár dní po udílení App Store Awards vytáhl ještě jeden tradiční žebříček, který vždycky ukáže, co v uplynulém roce nejvíc hýbalo App Storem. A jak už to bývá, výsledky jsou vlastně docela dobrou zpětnou vazbou o tom, jakým směrem se ubíral zájem uživatelů, ať už jde o produktivitu, zábavu nebo čistou zvědavost po nových technologiích.
Hned na první pohled je jasné, že letošek se nesl ve znamení umělé inteligence. Nejstahovanější bezplatnou aplikací pro iPhone se totiž stalo ChatGPT, které dokázalo během roku prakticky zdomácnět v kapse kohokoliv, kdo chtěl rychle vyřešit úkol, poradit si s textem nebo si jen nechat vysvětlit něco, co nedávalo smysl. V kategorii placených aplikací pak překvapivě kraloval HotSchedules – nástroj, který si oblíbili hlavně pracovníci v pohostinství a provozní týmy, protože zkrátka řeší každodenní realitu směn mnohem elegantněji než staré excelovské tabulky.
Pokud jde o hry, tam se letos prosadila jednoduchost. Nejstahovanější bezplatnou iPhone hrou se stalo Block Blast!, tedy typ logického titulu, který zvládne během pár minut přikovat k displeji i ty, kteří tvrdí, že hry nehrají. Mezi placenými hrami pak opět bodoval Minecraft – tentokrát v edici „Dream it, Build it“, která dál rozšiřuje fenomén tvoření kostičkových světů prakticky bez limitů. Apple zároveň připomněl výsledky z minulého týdne, kdy udělil App Store Awards sedmnácti aplikacím a hrám. Tiimo si odneslo ocenění iPhone App of the Year, na iPadu zazářil Essayist. Obě aplikace mimochodem krásně dokazují, že i v době extrémní konkurence se pořád dá přijít s něčím, co má „technický vynález“ a zároveň určitý kulturní přesah – přesně to, co Apple rád zdůrazňuje.
Nejstahovanější bezplatné iOS aplikace
- ChatGPT
- Threads
- TikTok – Videos, Shop & LIVE
- WhatsApp Messenger
- YouTube
- Google Maps
- Gmail – Email by Google
- Google Gemini
Nejstahovanější placení iOS aplikace
- HotSchedules
- Shadowrocket
- Procreate Pocket
- AnkiMobile Flashcards
- Paprika Recipe Manager 3
- SkyView®
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Forest: Focus for Productivity
- RadarScope
Nejstahovanější bezplatné iOS hry
- Block Blast！
- Fortnite
- Roblox
- Township
- Pokémon TCG Pocket
- Royal Kingdom
- Clash Royale
- Vita Mahjong
- Whiteout Survival
- Last War:Survival
Nejstahovanější placené iOS hry
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Balatro
- Heads Up!
- Plague Inc.
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- Papa’s Freezeria To Go!
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Red’s First Flight
Nejstahovanější bezplatné iPadOS aplikace
- YouTube
- ChatGPT
- Netflix
- Disney+
- Amazon Prime Video
- TikTok – Videos, Shop & LIVE
- Google Chrome
- Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- Canva: AI Photo & Video Editor
- HBO Max: Stream Movies & TV
Nejstahovanější placené iPadOS aplikace
- Procreate
- Procreate Dreams
- forScore
- ToonSquid
- Nomad Sculpt
- Shadowrocket
- AnkiMobile Flashcards
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- Feather: Draw in 3D
Nejstahovanější bezplatné iPadOS hry
- Roblox
- Block Blast！
- Fortnite
- Perfect Tidy
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Mini Games: Calm & Chill
- Goods Puzzle: Sort Challenge
- hole.io
- Subway Surfers
- Township
Nejstahovanější placené iPadOS hry
- Minecraft: Dream it, Build it!
- Geometry Dash
- Stardew Valley
- Balatro
- Bloons TD 6
- Plague Inc.
- Animal Crossing: Pocket Camp C
- Poppy Playtime Chapter 3
- Purple Place – Classic Games
- Papa’s Sushiria To Go!
Nejlepší Apple Arcade hry
- NFL Retro Bowl ’26
- NBA 2K25 Arcade Edition
- Balatro+
- Snake.io+
- Sneaky Sasquatch
- Hello Kitty Island Adventure
- Fruit Ninja Classic+
- Bloons TD 6+
- PGA TOUR Pro Golf
- Solitaire by MobilityWare+