6 technologických dárků, které letos pod stromečkem udělají největší radost

Komerční sdělení: Předvánoční čas bývá tradičně spojený s hledáním dárků, které potěší, překvapí a nezůstane po nich jen povinný úsměv. A jelikož technologie dnes hrají prim a často umí vyřešit věci, které člověk ani nevěděl, že potřebuje, je sázka na ně velmi dobrou volbou. Letos se navíc v nabídce objevilo hned několik kousků, které mají ambici stát se dárky, o nichž se bude mluvit i dlouho po rozbalení. Ať už chcete obdarovat kreativce, hudebníka, milovníka chytré domácnosti nebo někoho, kdo rád zjednodušuje svůj každodenní život, následující šestice nabízí pořádně pestrý výběr.
Tip 1: Govee — chytré světelné dekorace, které vytvarují atmosféru Vánoc i celého roku
Govee už dávno nejsou „jen další LEDky“. Výrobce se stal jedním z lídrů chytrého osvětlení a letošní sestava to potvrzuje. Například Govee Table Lamp 2 přináší překvapivě kvalitní RGBW osvětlení v kompaktním těle, které pasuje na noční stolek, do obýváku i kanceláře. A díky podpoře Matter jde o zařízení, které bez problémů zapadne do Apple Home a reaguje na scény, automatizace i hlasové ovládání.
Vánoční atmosféru posouvají na vyšší level třeba i Govee Curtain Lights. Jedná se o světelné závěsy s pokročilým 3D mappingem, který dokáže zobrazovat světelné efekty včetně animací, sněhových vloček či klasických ornamentů. Tyto závěsy se spárují s aplikaci během pár sekund a dokážou reagovat na hudbu, změnu prostředí nebo čas dne.
Zaujmout dokáže i Govee Tree Floor Lamp coby vysoká světelná „věž“, jejíž efekty působí, jako by vycházely přímo ze sci-fi filmu. Pokročilé IC LED technologie umožňují svítit každému segmentu zvlášť, což ve výsledku vytváří plynulé gradienty a efekty, které běžné LEDky prostě neumí.
Celý ekosystém Govee tak funguje jako skvělý dárek pro každého, kdo má rád chytré osvětlení, chce si doma vytvořit náladu přesně podle sebe a především ocení, že všechno funguje rychle, stabilně a bez zbytečné konfigurace.
Tip 2: AeroBand — tech hudební nástroje, které promění kdekoliv na koncertní pódium
PocketDrum a PocketGuitar od AeroBand patří mezi technologické libůstky, které překvapí svou jednoduchostí i možnostmi. Jde o gadgety, které simulují bicí a kytaru bez toho, aby člověk potřeboval skutečný nástroj, hluk nebo prostor. Stačí chytré senzory, aplikace a chvíle zvědavosti. O vše ostatní už se postará aplikace v kombinaci s danými produkty.
PocketDrum umožňuje hrát na bicí jen pomocí pohybu rukou a nohou, přičemž snímače přesně zaznamenají úder, rychlost i sílu. PocketGuitar zase simuluje hru na kytaru s podporou různých režimů od akordů až po doprovodné hraní. Oba produkty mají nízkou latenci, skvělou výdrž baterie a především – nezaberou místo, což je ideální pro domácnosti, kde není prostor na klasický hudební koutek.
AeroBand je tak perfektním dárkem pro začátečníky, teenagera, hudební nadšence nebo někoho, kdo si chce zkusit hru na nástroj, ale nechce investovat desítky tisíc. A hlavně je to dárek, který skutečně zabaví, protože hraní je rychlé, zábavné a okamžitě dostupné.
Tip 3: EBO Air 2 — domácí robot, který se postará o děti, mazlíčky i klid na duši
Kamarádský robot EBO Air 2 patří mezi nejzajímavější domácí pomocníky letošních Vánoc. Jde o autonomní zařízení, které se dokáže samo pohybovat po domácnosti, natáčet, komunikovat a hlídat dění ve chvílích, kdy nejste doma. Výrobce zkombinoval kameru, robotický pohyb, obousměrný zvuk, bezpečnostní funkce i hračku pro domácí mazlíčky do jednoho malého těla s tím, že výsledek je opravdu parádní.
EBO Air 2 umí automaticky procházet místnosti, ukládá video v bezpečném cloudu, zvládá funkce patrolování a díky AI dokáže dokonce i rozpoznat lidi, domácí zvířata i podezřelé situace. Jeho kamera nabízí vysokou kvalitu záznamu a aplikace umožňuje přístup odkudkoli.
Pro rodiče jde o skvělý způsob, jak se podívat na děti, když jste v práci. Pro majitele psů a koček je to zase nečekaně zábavné zařízení, které zvířatům poskytne interakci a dokáže je dokonce zabavit ve chvílích, kdy nejsou doma. A pro všechny ostatní je to netradiční moderní domácí asistent, který pomáhá hlídat domácnost, i když jste stovky kilometrů daleko.
Tip 4: JOVS — domácí IPL epilátor nové generace
JOVS přináší do domácí péče o tělo to, co většina uživatelů zná spíše z kosmetických salonů. Moderní IPL technologie, šest režimů, vysoký výkon a hlavně design, který vypadá spíš jako prémiová elektronika než kosmetické zařízení dělají z tohoto kousku opravdu zajímavý dárek pod stromeček.
Epilátor JOVS vydává světelné pulzy s vysokou účinností, přičemž výrobce zapracoval i na chlazení, ergonomii a přesnosti. Díky tomu lze provádět bezpečné a pohodlné ošetření doma, a to i na větších plochách, kde jinak běžné přístroje ztrácejí dech. Uživatelé navíc ocení i rychlost, stabilní výsledky a možnost přepínat mezi režimy podle typu pokožky i citlivosti.
Díky tomu je tak JOVS přesně ten typ dárku, který potěší každého, kdo preferuje kvalitní domácí péči a chce investovat do dlouhodobého řešení. A přestože je zařízení výkonné, práce s ním je překvapivě jednoduchá. Stačí totiž jen pár minut jednou týdně a výsledky se postupně začnou projevovat.
Tip 5: Véritable Exky Smart — domácí zahrádka, která pěstuje sama
Exky Smart otevírá dveře do světa domácího pěstování způsobem, který zvládne úplně každý. Jde o chytrou interiérovou zahrádku navrženou a vyrobenou ve Francii, která potřebuje jen minimální péči. Uvnitř se stará o světlo, vodu i optimální prostředí. A díky systému Lingot přináší možnost pěstovat desítky různých rostlin od bazalky přes chilli až po jedlé květiny.
Zahrádka používá patentované LED osvětlení napodobující denní cyklus, sleduje okolní světlo, sama reguluje intenzitu a díky 2litrové nádrži zvládne až čtyři týdny automatického zavlažování. Lingoty jsou 100% kompostovatelné, plné živin a mají záruku vyklíčení. Růst rostlin navíc startuje už po čtyřech týdnech a u některých druhů pokračuje až půl roku.
Exky Smart je tak naprosto ideálním dárkem pro ty, kteří chtějí čerstvé bylinky bez starostí, ale také pro lidi žijící udržitelně, protože snižuje odpad, spotřebu obalů a odstraňuje potřebu kupovat plastové kyblíčky z obchodů.
Tip 6: 3Doodler Start+ — kreativní pero, které kreslí ve vzduchu
Pro kreativní duše je tu 3Doodler coby unikátní 3D pero, které umožňuje „kreslit“ plastem ve vzduchu a vytvářet prostorové objekty bez 3D tiskárny. Stačí nahřát materiál, začít tvořit a pak už se jen dívat, jak čáry postupně rostou do reálné podoby.
3Doodler podporuje ekologické PLA náplně, nabízí bezpečné teploty a intuitivní ovládání. Díky tomu je vhodný pro děti, studenty i dospělé, kteří chtějí popustit uzdu své fantazii. Vzniknout mohou díky němu poměrně snadno například dekorace, doplňky, jednoduché konstrukce i plnohodnotné modely, což z pera dělá perfektní dárek pro každého, kdo rád tvoří rukama. Toto pero je pak konkrétně navržené pro děti už od 6 let, jelikož nemá horký hrot. Díky tomu je tak podpořena jemná motorika a fantazie naplno.
Výrobce navíc přidává i návody, šablony a bohaté příslušenství, takže inspirace rozhodně nebude chybět. A právě to je na 3Doodleru největší kouzlo – otevírá nekonečný prostor kreativity v podobě malého zařízení, které člověk drží v ruce jako obyčejné pero.