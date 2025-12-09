Rok 2025 v Allegro-software: Zdokonalený firemní systém, který si rozumí s macOS i Windows

Tisková zpráva: Ve firmách dnes není nic výjimečného, když se pod jednou střechou potkají Macy s Windows a do toho ještě směsice iOS a Androidu. Manažeři a marketing většinou sahají po Applu, zatímco zbytek společnosti jede na klasickém PC. Sjednotit tento softwarový „guláš“ pak není nic jednoduchého. Allegro-software je však naštěstí přesně ten typ systému, který tohle prostředí neřeší, ale prostě se mu přizpůsobí. Jako webová aplikace totiž běží bez potíží na všech zmíněných platformách a dokonce i vizuálně respektuje prostředí, ve kterém zrovna pracujete. A aby toho nebylo málo, aktuálně dostalo i nový vzhled naladěný na macOS 26 Tahoe. Pojďme se proto podívat, co se za poslední rok v Allegro změnilo k lepšímu. Bylo toho totiž požehnaně s tím, že všechny novinky jsou k dispozici v čerstvě vydané verzi 2.140.
Obchodní doklady
Zásadní změnou je zde zbrusu nové provázání celého obchodního procesu. Nové obchodní případy propojují jednotlivé doklady jako pevný svorník, díky čemuž je přehled o rozpracovaných obchodech výrazně lepší než dřív, což se logicky promítne v celkově lepší orientaci všech. Výrazných vylepšení se dočkal i samotný systém zakázek, ve kterém můžete nově plánovat, sledovat nad nimi strávený čas nebo si zobrazit výhled potřeby materiálu s jasným rozlišením, co je skladem a co chybí.
Velké firmy potěší i rozšířená EDI komunikace. Allegro si už dnes rozumí se dvěma hlavními poskytovateli na našem trhu – EDISS a Grit (Orion). Objednávky, zakázky nebo dodací listy tak mohou proudit elektronicky bez manuální práce.
Účetnictví
Allegro letos věnovalo velkou pozornost také DPH. Nejen že systém reflektuje všechny zákonné úpravy, ale zároveň je práce s DPH jednodušší a přesnější než kdy dřív. Přibyly například rychlé kontroly změn v jednotlivých přiznáních, jejich přehledná dohledatelnost a také grafické komponenty, které si můžete připnout přímo na úvodní dashboard. Ten pak ukáže třeba aktuální stav plateb nebo očekávanou výši DPH.
Skladové hospodářství
Sklady se dočkaly možná největšího posunu za poslední roky. Velmi praktická je nová funkce pro práci se složenými produkty. Pokud například nakupujete jednotlivé díly a při expedici je skládáte do jednoho celku, nebo naopak přijímáte jednu položku rozdělenou do tří různých krabic na třech různých místech, systém si s tím poradí bez nervů. Pro firmy s jednoduchou výrobou může tato funkce dokonce suplovat lehký kusovník.
Vylepšením prošly také interní objednávky pro řízené přesuny mezi pobočkami. Pokud tedy například pobočka potřebuje doplnit zboží z centrálního skladu nebo montážní tým vyžaduje nový materiál, je to nyní celé přehlednější a rychlejší. A aby toho nebylo málo, velkou dávku novinek získala i mobilní aplikace pro sklady. Ta díky tomu zrychluje práci zejména tam, kde jsou produkty označeny QR nebo čárovými kódy – a to včetně seskupování na palety či kontroly expedice.
Výroba
V Allegro nezapomněli ani na výrobní modul, který dostal nový kabát a přeřadil na vyšší rychlost. Zadávání technologických postupů i samotných výrobních příkazů je tak znatelně svižnější, což ocení zejména ti, kteří neradi tráví čas přípravou podkladů. Nově je k dispozici také zjednodušená kalkulace ceny výrobku. Tu firmy ocení hlavně u nabídek, které si zákazník nakonec neobjedná. Doposud se totiž musely zadávat složité podklady jen kvůli hrubému odhadu ceny s tím, že když nakonec z obchodu sešlo, přišel tento čas vniveč. Z rychlé kalkulace lze navíc rovnou vytvořit výrobní příkaz a doplnit ho o detaily. A co víc, výroba má nyní i vlastní mobilní aplikaci. Ta umožňuje pracovníkům jednoduše vykazovat odvedenou práci, odeslání do kooperace i následný návrat.
Rok 2025 byl v Allegro-software napěchovaný novinkami!
Allegro-software udělalo v roce 2025 velký krok vpřed a to prakticky ve všech modulech. Pokud tedy hledáte firemní systém, který se nezalekne kombinace Maců, Windows, iOS ani Androidu, stojí za to ho vyzkoušet. Na webu stačí kliknout na DEMO ZDARMA a během chvíle máte přístup k plné verzi ke zkoušení.
