Blíží se černý Apple Vision Pro? Další únik fotky to naznačuje!

Je tomu jen pár hodin, co jsem vás na našem magazínu informovali o tom, že se na internet dostaly fotky části prototypu černé verze Vision Pro. Přitom právě o tmavém headsetu se ještě relativně nedávno spekulovalo s tím, že by jej měl Apple uvést v průběhu letošního podzimu coby novou iteraci osazenou mimo jiné i výkonnějším čipem. Nový Vision Pro sice skutečně dorazil, nabízí však „jen“ výkonnější čip řady M, nikoliv však tmavou barvu. Zdá se ale, že ta Applu leží v hlavě a do budoucna by s ní rád vyrukoval.
Leaker Kotsunami totiž zveřejnil další snímek, který odhaluje část tmavého Vision Pro i s nabíjecím kabelem. Je tedy evidentní, že Apple s novou barevnou variantou experimentuje a je dost možná jen otázkou času, kdy ji uvede na trh ve snaze opět rozdmýchat jinak mizerné prodeje headsetu. A nutno uznat, že až se tak stane, mohl by tím skutečně zaujmout. I z toho mála, co je vidět, se totiž tmavá verze headsetu jeví opravdu líbivě a prémiově.