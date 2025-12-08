Apple mění strategii! Výrobu čipů pro iPhone má po letech převzít i Intel

Podle nejnovějších informací z investiční společnosti GF Securities se Apple chystá rozšířit spolupráci s Intelem. Analytik Jeff Pu uvedl, že očekává uzavření dohody, která by Intelem navrženým výrobním procesům svěřila část výroby čipů pro budoucí základní modely iPhonů. Pokud se tyto plány potvrdí, první dodávky by mohly dorazit v roce 2028. Výroba čipů určených pro základní řady iPhonů má podle dostupných informací probíhat na připravovaném 14A procesu Intelu. Ten by měl být dostupný právě kolem roku 2028, což odpovídá teoretické generaci čipů A22 pro zařízení typu „iPhone 20“ a „iPhone 20e“. Je však důležité zdůraznit, že Intel se nebude podílet na návrhu samotných procesorů. Ten zůstane kompletně v kompetenci Applu. Spolupráce se má týkat čistě výroby, podobně jako je tomu dnes u tchajwanského TSMC.
Informace navazují na dřívější zvěsti, podle nichž má Intel již v roce 2027 vyrábět nejnižší řadu čipů série M pro vybrané Macy a iPady, a to na procesu 18A. Ten je prezentován jako první sub-2nm technologie dostupná v Severní Americe. Apple tak zjevně hledá způsob, jak diverzifikovat své dodavatelské řetězce a snížit závislost na jediném výrobci. Nejde o první spolupráci mezi oběma společnostmi. Intel v minulosti dodával Applu mobilní modemy pro některé modely iPhonu 7 až iPhonu 11. Připravované partnerství však bude zásadně odlišné, neboť půjde o výrobu moderních, Applu navržených procesorů s architekturou Arm, nikoli o dodávku vlastních x86 čipů jako v éře dřívějších Maců.