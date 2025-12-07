Zavřít reklamu

MP.cz má v brutálních slevách JBL repráky! Stačí zadat tento kód a sleva je vaše

Tiskové zprávy
Jiří Filip
0

Komerční sdělení: Neumíte si představit život bez hudby? Pak pro vás máme super zprávu. U Mobil Pohotovosti jsou totiž nyní k dispozici ve velkých slevách špičkové reproduktory JBL, která vám právě hudbu do života nekompromisně dodají. Mnohdy se přitom jedná o nejnižší cenu na českém trhu, takže je rozhodně o co stát. Samozřejmě ale platí, že kdo dřív přijde, ten dřív … nakupuje. Skladové zásoby totiž samozřejmě nejsou neomezené, tak nakupujte rychle. 

Abyste se k maximální možné slevě dostali, je třeba při nákupu zadat slevový kód „LSAJBL“, po kterém bude sleva automaticky odečtena. Do slevy se pak dostaly následující reproduktory:

Jak tedy můžete sami vidět, slevy jsou leckdy opravdu velkorysé a zároveň je super, že je lze zkombinovat s již probíhajícími slevovými akcemi na Mobil Pohotovosti. S ohledem na blížící se Vánoce se tak jedná o další z fajn možností, jak pořídit parádní dárek opravdu výhodně.

JBL Xtreme 4 nature outside stump 1
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.