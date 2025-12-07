Kam směřují trhy? 5 klíčových trendů pro rok 2026 očima expertů

Komerční sdělení? Píše se konec roku 2025. Americké akciové indexy atakují historická maxima, zlato zažívá jeden z nejsilnějších cyklů v historii a investoři si kladou tu samou otázku: „Je ještě kam růst, nebo stojíme na prahu korekce?“ Letošní ročník Online investiční konference XTB nebyl jen suchým výčtem dat, ale spíše mapou pro navigaci v tomto nepřehledném terénu. Pokud jste neměli možnost být u toho, pojďme si projít příběh toho, co nás pravděpodobně čeká v roce 2026.
Nehledejte jehlu, kupte si celou kupku sena
Hned na úvod zazněla myšlenka, která by měla být mantrou každého dlouhodobého investora. Richard Rumpel trefně poznamenal: „Nehledejte jehlu v kupce sena, kupte si celou kupku.“. Statistiky jsou neúprosné – drtivá většina individuálních akcií dlouhodobě nepřekonává ani státní dluhopisy. Příběh úspěšného portfolia pro rok 2026 tak nezačíná u divokých sázek, ale u nudné, levné a efektivní diverzifikace pomocí ETF.
V následné debatě se však ukázalo, že pasivní a aktivní přístup nemusí být nepřátelé. Naopak. Ideální strategií pro nadcházející období se jeví model „Core-Satellite“. Představte si své portfolio jako planetární systém: masivní jádro (70–90 %) tvoří stabilní ETF, zatímco kolem něj obíhají menší, dravější satelity v podobě jednotlivých akcií pro ty, kteří chtějí zkusit porazit trh.
Kde se skrývá alfa: AI, obrana a čínský drak
Když se řečníci ponořili do hloubky konkrétních příležitostí, rezonovala tři hlavní témata. Prvním je všudypřítomná umělá inteligence. Ačkoliv někteří varují před bublinou, investiční cyklus je stále na začátku. Klíčovým slovem pro rok 2026 bude „monetizace“. Už nepůjde jen o to, kdo vyrobí nejlepší čip, ale kdo dokáže miliardové investice do datových center přetavit v reálný zisk.
Zatímco Amerika je drahá a tažená technologickými giganty, na druhé straně světa se probouzí podceňovaný obr. Dan Vořechovský upozornil na Čínu, která nabízí zajímavé valuace u firem jako Alibaba nebo Xiaomi. Není to však investice pro slabé povahy – čínský trh je bojištěm zuřivých cenových válek, ať už jde o elektromobily nebo e-commerce.
Třetím silným motivem je bezpečnost. Evropa podle Štěpána Hájka „překročila Rubikon“. Bez ohledu na vývoj na Ukrajině zůstane potřeba zbrojení a odstrašení dlouhodobým tématem, což nahrává sektoru obranného průmyslu.
Zlato a Bitcoin: Bratři ve zbrani proti „špatným penězům“
Možná nejočekávanějším momentem byl duel mezi zastáncem zlata Jurajem Karpišem a krypto-evangelistou Jakubem „Kicomem“ Vejmolou. Místo souboje jsme však viděli shodu. Oba vnímají svá aktiva jako pojistku proti znehodnocování fiat měn a politickému riziku.
Juraj Karpiš poukázal na to, že zlato zažívá největší cyklický býčí trh od roku 1971, tažený nákupy centrálních bank, které hledají alternativu k dolaru. Bitcoin na druhé straně postupně dozrává. Kicom zdůraznil, že pro mladší generaci se stává přirozeným „digitálním zlatem“. Ačkoliv se v krizích zatím chová spíše jako rizikové aktivum, vstup velkých institucí mu dodává legitimitu, kterou dříve postrádal.
Dva světy: Dynamická Amerika vs. Zkostnatělá Evropa
Závěrečný makroekonomický panel přinesl vystřízlivění v podobě „Big Picture“ pohledu. Nůžky mezi USA a Evropou se rozevírají. Spojené státy, i přes politické turbulence a vysoký dluh, zůstávají dynamickou ekonomikou taženou inovacemi a levnými energiemi. Očekává se, že sazby Fedu se ustálí kolem 3 % a ekonomika poroste zhruba 2% tempem.
Naproti tomu Evropa čelí strukturálním problémům, drahým energiím a přebujelé regulaci, což ji odsuzuje k pomalému růstu kolem 1 %. Pro investora to znamená jediné: diverzifikace mimo starý kontinent není jen možností, ale pravděpodobně nutností. Zajímavý byl i rozpor v pohledu na dolar – zatímco část trhu čeká jeho oslabení, Štěpán Křeček varoval, že masivní příliv kapitálu do amerických technologií může dolar naopak posílit.
Závěrem: Připravte se na rok 2026
Pokud si z konference odnést jednu věc, je to fakt, že pasivita se v roce 2026 nemusí vyplatit. Ať už jste konzervativní střadatel, nebo aktivní stock-picker, trhy nabízejí příležitosti, ale vyžadují přípravu a pochopení souvislostí.
Tento text je jen ochutnávkou několika hodin nabitých informacemi, grafy a hlubšími analýzami. Pokud chcete slyšet detailní argumenty pro konkrétní akciové tituly, pochopit rizika čínského trhu nebo zjistit, jak přesně nastavit své portfolio, doporučujeme zhlédnout celý záznam.
Získáte tak náskok, který v nadcházejícím roce může rozhodnout o úspěchu vašich investic.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.