Jak na AirPods Pro 2 či 3 zprovoznit funkci sluchadla pro sluchově postižené pro použití v ČR

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple s příchodem iOS 26.2 opět rozšíří zdravotní funkce AirPods a Apple Watch, avšak na Českou republiku se bohužel podle všeho opět zapomnělo. Konkrétně zde stále oficiálně chybí podpora režimu Sluchadla, který je k dispozici na AirPods Pro 2 a 3 a který může uživatelům se sluchovým postižením zpříjemnit život. Možnost, jak zprovoznit tento režim na AirPods Pro 2 a 3 a následně jej používat v Česku nicméně existuje a není nějak složitý. Bude vás ale stát výlet.
Pamatujete si ještě na to, jak Češi vyjížděli za hranice kvůli aktivaci EKG na Apple Watch, které u nás též dlouho nefungovalo? Tak přesně takto lze nyní „oklamat“ Apple a získat díky tomu funkci sluchadla pro AirPods Pro 2 či 3. Ve výsledku tedy stačí jen vyrazit s iPhonem s iOS 26 a AirPods Pro 2 či 3 s nejnovějším firmwarem za hranice. Pokud se pak ptáte kam, je to ve výsledku docela jedno. Kompletní seznam zemí, ve kterých režim sluchadla funguje, naleznete zde, přičemž pokud se vám v něm hledat nechce, vězte, že funkce je k dispozici u všech našich sousedů – tedy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Stačí tedy přejet hranice jakýmkoliv směrem a tedy být na území země, ve které je daná funkce k dispozici. Poté už jen stačí přepnout iPhone na daný region (tedy budete-li na Slovensku, tak na Slovensko) a taktéž jazyk na slovenštinu. Jakmile máte hotovo, vyjměte sluchátka z pouzdra, dejte si je do uší a v Nastavení byste měli okamžitě vidět možnost aktivace funkce Sluchadla. Když pak vše vrátíte do původního stavu, tedy nastavíte zpět Česko a češtinu a přejedete hranice, funkce Sluchadla už vám zůstane aktivována, což nám potvrdil jeden z našich čtenářů, kterému tímto děkujeme.
Pokud tedy o funkci stojíte a štve vás, že se do Česka stále nedostala a pravděpodobně se tak nestane ani s nejnovějším iOS 26.2, pak vězte, že dostat se k této funkci přeci jen jde a není to až tak těžké. Nicméně vzhledem k její užitečnosti je docela nepochopitelné, že na ní stále čekáme a pro její aktivaci je třeba dělat podobné manévry. Snad se tedy brzy dočkáme.