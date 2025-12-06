FIXED myslí na kreativce! Z jeho nabídky si svůj držák, stativ či cokoliv dalšího určitě vyberete

Komerční sdělení: Pokud tvoříte obsah, ať už jen občas na sociální sítě nebo se tomu věnujete naplno, dřív nebo později narazíte na jeden společný problém a tím je to, jak mít telefon přesně tam, kde ho potřebujete. FIXED na to ale už nějakou dobu reaguje řadou chytrých držáků a stativů, které vznikly přímo s ohledem na tvůrce. A když se člověk podívá do jejich nabídky blíž, zjistí, že si tu skutečně vybere každý od nenápadných stojánků přes flexibilní stativy až po specialitku v podobě držáku kolem krku.
A právě tahle rozmanitost je možná to nejpříjemnější překvapení. FIXED totiž vsadil na jednoduchou filozofii a to sice nabídnout řešení pro každou situaci, ne jen univerzální kompromis.
Když potřebujete mít telefon doslova „v první linii“
Největší pozornost si právem bere unikátní FIXED Creator Neck Phone Holder coby držák na krk, který působí jako drobná vychytávka, ale v praxi rychle pochopíte, že jde o mnohem víc. Výrobce vsadil na ohebné rameno, které si přizpůsobíte přesně podle sebe, a hlavně na silné magnety N52 s nosností až 2,2 kilogramu. Telefon díky tomu sedí pevně, jistě a bez jakéhokoli složitého nastavování.
Držák je založen na magnetickém propojení s MagSafe, takže stačí přiložit telefon a magnety udělají zbytek. Ať už natáčíte pohled z první osoby, streamujete, děláte videohovor nebo jen sledujete video, držák vám dá přesně ten stabilní úhel, který byste v ruce nikdy dlouho neudrželi. Navíc má měkký soft-touch povrch, takže kolem krku nepřekáží ani po delším používání.
Je to přesně ten typ doplňku, který jste možná nikdy neplánovali kupovat, ale jakmile ho jednou použijete, těžko se vracíte zpět.
Fotogalerie
Stativy, které se přizpůsobí vaší tvorbě, ne naopak
FIXED však nemyslí jen na specifické situace. V nabídce má i tradičnější tvůrčí výbavu – tedy stativy, selfie tyče a modulární držáky, které můžete poskládat podle svých potřeb.
Začít se dá třeba u flexibilního stativu FIXED Creator, který ve verzi s magnetickým držákem kompatibilním s MagSafe dává tvůrcům úplně nový způsob práce. Nohy stativu nastavíte na stole, omotáte kolem konstrukce nebo jej použijete na klasické focení. A protože magnet je opět silný a přesný, přichycení telefonu je otázkou vteřiny.
Kdo potřebuje něco univerzálnějšího, ocení klasický 1/4” držák na telefon, který je lehký, pevný a kompatibilní prakticky s jakýmkoli stativem. FIXED jej nabízí i v magnetické verzi, takže opět nechybí propojení s MagSafe.
Milovníci snímků na výšku i na šířku zase sáhnou po selfie tyči s tripodem FIXED MagSnap, která spojuje hned několik důležitých funkcí: stabilní stojánek, bezdrátovou spoušť, možnost rychlé změny úhlu a opět magnetické uchycení. Pro tvůrce, kteří často mění lokace nebo natáčí venku, jde o mimořádně praktický nástroj.
A pokud vaše tvorba potřebuje opravdu výrazný nadhled, FIXED má i řešení v podobě extra dlouhého stativu Creator Tripod s maximální výškou 1,9 metru. Ten už připomíná vybavení z menšího studia a bez problémů zvládne i náročnější scény.
Fotogalerie #2
Když výbava neomezuje, ale otevírá nové možnosti
To nejpříjemnější na celé tvůrčí řadě FIXED je, že i při různé povaze každého produktu je spojuje jeden detail. Každý z nich totiž řeší reálný problém, který kreativci znají. Držák na krk uvolní ruce, flexibilní stativ vám najde úhel i tam, kde je standardně takřka nemožné se dostat, a magnetické držáky zkrátí přípravu natáčení na minimum.
A protože jde o českou značku, která si zakládá na praktickém designu a kvalitním zpracování, působí celá řada Creator překvapivě uceleně. Výbavu tak můžete kombinovat, rozšiřovat a postupně si budovat vlastní tvůrčí set, který vás nebude brzdit ani v terénu, ani ve studiu.
FIXED myslí na kreativce a je to sakra znát
Ať už tvoříte na TikTok, natáčíte produktové video nebo jen potřebujete mít telefon stabilně nastavený během videohovoru, FIXED má pro vás řešení. Pokud tedy hledáte nový stativ, držák, selfie tyč nebo něco speciálního pro dynamické záběry z první osoby, FIXED má velmi pravděpodobně přesně to, co potřebujete. A možná ještě něco navíc.