Apple maže stopy po svém dosavadním šéfovi AI, vaz mu srazila Apple Intelligence a Siri

Apple odstranil Johna Giannandreu ze své oficiální stránky vedení společnosti. Tento krok následuje poté, co Apple začátkem týdne oznámil, že Giannandrea na jaře 2026 odejde do důchodu. Do té doby bude působit jako poradce, než firmu definitivně opustí.
Nástupce z Microsoftu a změny ve vedení týmů
Na jeho místo má nastoupit Amar Subramanya, bývalý viceprezident pro AI ve společnosti Microsoft. Ten bude v nové roli podřízen šéfovi softwarového inženýrství Craigovi Federighimu. Subramanya se zatím na oficiální stránce vedení neobjevil.
Část týmů, které Giannandrea vedl – například infrastruktura AI a vyhledávání – bude nyní nově spadat pod Sabih Khana a Eddyho Cuea. To naznačuje větší restrukturalizaci v rámci Applu, zejména pokud jde o umělou inteligenci.
Problémy se Siri a vnitřní napětí
Giannandrea nastoupil do Applu v roce 2018, kde vedl iniciativy kolem Siri, Core ML a dalších AI projektů. Dříve působil ve vysokém managementu Googlu jako senior viceprezident inženýrství.
Jeho odchod je vnímán jako důsledek fiaska kolem Siri v iOS 18. Apple na WWDC 2024 oznámil pokročilé funkce Siri pod hlavičkou „Apple Intelligence“ a tyto funkce aktivně propagoval u iPhonů 16. Na jaře 2025 však Apple oznámil, že nová Siri není připravena, a posunul vydání o celý rok.
Podle bývalých zaměstnanců, kteří hovořili s The Information, byly hlavními problémy týmu Siri špatné vedení, přehnané soukromí, vnitřní spory a nejasná rozhodnutí. Apple sice situaci veřejně nekomentoval, ale již v březnu Giannandreovi odebral dohled nad Siri a v dubnu jej odstranil i z robotického vývoje.