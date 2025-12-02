Apple opouští dosavadní šéf umělé inteligence. Vaz mu srazila Apple Intelligence

Apple zažívá v oblasti umělé inteligence další zemětřesení. John Giannandrea coby muž, který posledních šest let určoval směr jablečné AI strategie končí. Kalifornský gigant oznámil, že během příštích měsíců přejde do role poradce a na jaře 2026 definitivně odejde do důchodu. A i když Apple odchod prezentuje jako poklidné předání žezla, kdo sleduje poslední roky vývoje Siri či Apple Intelligence, nejspíš se příliš nediví.
Na jeho místo totiž Apple přivádí jméno, o kterém ještě hodně uslyšíme. Novým vůdcem jablečné AI je Amar Subramanya, zkušený výzkumník a jeden z předních lidí z Microsoft AI, který přichází do Cupertina jako nový viceprezident pro umělou inteligenci pod křídly Craiga Federighiho. Subramanya má za sebou dlouhých 16 let v Googlu, kde vedl inženýrský tým stojící za Google Gemini Assistant, a poté přesídlil do Microsoftu. Apple si jej nyní bere jako hlavní mozek pro své jazykové modely, AI bezpečnost i celkový výzkum.
Giannandrea nastoupil do Applu v roce 2018 po odchodu z Googlu a tehdy se zdálo, že právě on dokáže Siri dostat zpět do hry. Apple ale v prvních letech nástupu generativní AI působil, že raději stojí opodál, a teprve vloni představil pár nových funkcí pod značkou Apple Intelligence. Ty už sice postupně míří do zařízení, ale nejambicióznější část ve formě kompletně přepracované Siri stále vázne.
Ta měla sice původně dorazit už s iOS 18, nakonec však byla odsunuta až na rok 2026. Další velkou nepříjemností na poli AI je pak to, že si Apple musel přiznat, že si s vlastním modelem neporadil, takže nový Siri mozek ve finále poběží na Googlu. Právě toto rozhodnutí přitom bylo uvnitř firmy údajně hodně bolestivé a celý projekt si vyžádal i další hlavy včetně Robbyho Walkera, který ještě na jaře vývoj Siri vedl. Paradoxem je pak to, že nová Siri by se měla objevit až s iOS 26.4, tedy zhruba ve stejnou dobu, kdy Giannandrea definitivně odejde. Symboličtější to být snad ani nemohlo.