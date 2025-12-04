Zavřít reklamu

Společnost CYBEX, za kterou stojí český podnikatel Martin Poš, otevírá svou první vlajkovou prodejnu v New Yorku a Berlíně

Tisková zpráva: Společnost CYBEX otevírá svou první vlajkovou prodejnu v New Yorku a posiluje tak svou pozici na americkém trhu. Nový obchod se nachází na prestižní Greene Street v srdci SoHo a značce poskytuje strategické zázemí v jednom z nejvlivnějších módních a retailových center světa. Slavnostní otevření přilákalo výrazné osobnosti včetně rapperky Cardi B, což dokládá rostoucí globální viditelnost značky.

Nová prodejna o rozloze 214 metrů čtverečných prezentuje kompletní portfolio produktů CYBEX – od kočárků a autosedaček po nosítka, doplňky i řešení pro domácnost. Součástí je i VIP zóna určená pro individuální poradenství a prémiový zákaznický servis. Prodejna zároveň představuje dlouhodobé designové spolupráce značky, mimo jiné s Jeremym Scottem, a zdůrazňuje inovace vycházející z filozofie D.S.F. – spojení designu, bezpečnosti a funkčnosti, klíčové hodnoty, jež usnadňují každodenní život „pro všechny lidi zítřka“. 

CYBEX NYC flagship store 3

Po otevření vlajkových obchodů v Praze, Tokiu, Amsterdamu a Paříži byl New York přirozeným dalším krokem. Toto město je globálním centrem kultury, módy a designu – a ideálním domovem pro CYBEX. Rodiče a rodiny v New Yorku mají cit pro styl, kvalitu a inovace, což jsou hodnoty, na kterých naše značka stojí. Jsem hrdý, že můžeme CYBEX přivést do jednoho z nejživějších měst světa, kde naše produkty dokonale zapadnou do rytmu moderního rodinného života,“ vysvětluje zakladatel společnosti CYBEX, Martin Poš. 

Interiér obchodu propojuje estetiku značky CYBEX s architekturou newyorského SoHa. Ocelové sloupy odkazují na historické litinové budovy této čtvrti, zatímco teplá monochromatická paleta a zlaté akcenty vytvářejí elegantní, nadčasové prostředí. Hra světelných odrazů ve skle a oceli odkazuje na živou energii ulic venku. Prostor je navržen tak, aby podporoval klidný a inspirativní zákaznický zážitek i prezentaci designových produktů.

Slavnostní otevření potvrdilo, že značka přitahuje silnou pozornost nejen mezi rodiči, ale i v módním a mediálním světě. Účast rapperky Cardi B dodala celé události globální dosah a zároveň podtrhla ambici společnosti CYBEX být lídrem v segmentu, který spojuje prémiový design s moderním životním stylem.

CYBEX New York Store Opening Event CYBEX New York Store Opening Event
Cardi B
CYBEX New York Store Opening Event CYBEX New York Store Opening Event
Cardi B, Martin Pos
CYBEX New York Store Opening Event CYBEX New York Store Opening Event
Martin Pos, Cardi B
CYBEX NYC flagship store 1 CYBEX NYC flagship store_1
CYBEX NYC flagship store 2 CYBEX NYC flagship store_2
CYBEX NYC flagship store 3 CYBEX NYC flagship store_3
CYBEX NYC flagship store 4 CYBEX NYC flagship store_4
Vstoupit do galerie

Kromě New Yorku otevřela 27. listopadu společnost CYBEX také svou první vlajkovou prodejnu v Berlíně, a to na prestižní adrese Kurfürstendamm 62 v historické čtvrti Charlottenburg. Nový obchod o rozloze 432 metrů čtverečních rozšiřuje mezinárodní síť vlajkových prodejen, kterou tvoří i Praha, Tokio, Amsterdam a Paříž. Interiér pracuje s neutrální paletou, výraznými pop-artovými prvky a autentickými historickými detaily. Pro více informací navštivte www.cybex-online.com.

CYBEX Berlin flagship store 1 CYBEX Berlin flagship store_1
CYBEX Berlin flagship store 2 CYBEX Berlin flagship store_2
CYBEX Berlin flagship store 10 CYBEX Berlin flagship store_10
CYBEX Berlin flagship store 12 CYBEX Berlin flagship store_12
Vstoupit do galerie
