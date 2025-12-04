iPhone 17 má nový superodolný displej. Levná ochranná skla mu však paradoxně spíš škodí

Když Apple představil letošní řadu iPhonů 17, jednou z věcí, které při představení zdůrazňoval, byl zbrusu nový Ceramic Shield 2. Displej telefonů má být díky němu kdy dřív, méně se poškrábat a hlavně méně odrážet světlo díky vylepšené antireflexní vrstvě. Následné testy slova Applu potvrdily, jenže jen do chvíle, než si na telefon nalepíte levné ochrannou fólii či sklo.
Portál Astropad zveřejnil před pár hodinami zajímavé měření, ve kterém si posvítil právě na to, co Ceramic Shield 2 umí v praxi. A uživatele, kteří jsou zvyklí na telefony lepit levná skla, úplně nepotěší. Jakmile totiž na iPhone 17 nalepíte běžnou ochrannou fólii nebo sklo, většina výhod nové anti-reflexní vrstvy jednoduše zmizí. A nejen to – odlesky se dokonce mohou zhoršit oproti loňskému iPhonu. Z měření konkrétně vyplynulo, že zatímco odrazivost displeje iPhone 16 Pro je 3,4 % a odrazivost displeje iPhone 17 Pro pak jen 2 %, při nalepení levného ochranného skla odrazivost vyskočila až na 4,6 % – tedy více než dvojnásobek.
Důvod je přitom naprosto jednoduchý a logický. Jakmile se na displej cokoliv nalepí, jeho horní vrstva je rázem právě nalepený předmět a tedy spodní antireflexní vrstva přestává fungovat tak, jak má. S ohledem na tuto skutečnost se tak nabízí otázka, zda je lepší používat iPhone bez jakékoliv ochrany displeje či nikoliv. Odpověď na tuto otázku je však ve výsledku docela jednoduchá.
Kvalitní ochranná skla totiž v současnosti antireflexní vrstvou disponují a co víc, minimálně podle našich testů je tato vrstva leckdy na stejné či dokonce lepší úrovni než antireflexní vrstva na iPhonech. Pokud jste tedy zvyklí lepit na iPhone sklo automaticky hned po rozbalení, u iPhonu 17 je dobré alespoň na chvíli zpozornět a místo levného skla z čínských tržnic sáhnout po kvalitních kouscích s antireflexní vrstvou. Na trhu je jich naštěstí již opravdu dost a dostupné jsou mnohdy za velmi slušné ceny.