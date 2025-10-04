Na tento krok se při lepení ochranného skla na mobil často zapomíná, přitom je velmi důležitý!

Pokud jste si někdy sami lepili ochranné sklo na iPhone nebo jiný smartphone, určitě víte, jak frustrující dokáže být, když se pod něj po přilepení dostane smítko prachu. Většina lidí proto věnuje velkou pozornost pečlivému vyčištění displeje hadříkem z mikrovlákna a speciálním roztokem (potažmo vlhčeným hadříkem, který je dnes už též v balení skel standardem). Jenže právě tady přichází kámen úrazu – i když displej vypadá na první pohled dokonale čistý, během pár vteřin se na něj zase přichytí drobné částečky prachu. Důvod je jednoduchý: třením se povrch displeje nabije statickou elektřinou, která funguje jako magnet na prach.
A právě proto se k většině ochranných skel přidává malá, na první pohled nenápadná nálepka, označovaná jako „dust absorber“. Ta nemá jen kosmetický účel, ale je doslova poslední záchranou před nevzhlednými bublinami pod sklem. Stačí ji lehce přiložit k displeji a odlepit, čímž se z povrchu odstraní i ta nejmenší smítka, která by jinak mohla celý výsledek zkazit. Je to krok, na který se bohužel často zapomíná, a přitom právě on rozhoduje o tom, zda bude sklo sedět naprosto hladce, nebo jestli vás budou týdny rozčilovat bílé tečky uprostřed displeje.
Pokud tedy chcete, aby vaše sklo sedlo stejně dokonale, jako kdyby vám jej nalepili v obchodě, věnujte poslední minutu právě použití této nálepky. Je to detail, který udělá obrovský rozdíl, ale z vlastní zkušenosti vím, že jej používá jen málokdo, přestože v balení ochranných skel nechybí.